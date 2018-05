El Barça fa bo el pronòstic i ja és a les semifinals

El Barça ja és a les semifinals del play-off de la lliga. I per la via ràpida. Els blaugrana van superar ahir el Ríos Renovables de Saragossa per 4-1, en el segon partit de l’eliminatòria de quarts de final. Els homes d’Andreu Plaza, que ja havien guanyat el primer punt dissabte passat a la capital aragonesa, van complir els pronòstics al Palau Blaugrana i esperen rival. El dia en què els catalans van oferir a l’afició la copa del Rei guanyada fa un parell de setmanes a Càceres, alegria doble.

El primer temps va ser blaugrana. Excepte en un parell d’ocasions aïllades en què Juanjo –segona titularitat en els dos partits del play-off– es va haver de lluir amb dues mans prodigioses, el Barça va dur la batuta. L’arrencada va ser molt bona dels homes d’Andreu Plaza, que van disposar de diverses ocasions per obrir la llauna. Com ja va passar en el primer partit, Iván Bernad va estar incommensurable sota els pals i va mantenir en vida el seu equip. Quatre aturades magnífiques en els quatre primers minuts de partit ja van ser una petita mostra del repertori que va oferir ahir el jove porter aragonès. No va poder fer res, però, per aturar Adolfo, que, després d’una impetuosa jugada personal i una rematada mossegada, va fer el seu tretzè gol en la lliga. El Barça va saber adormir el duel, però en una llambregada ofensiva els locals van fer el 2-0, obra de Rivillos aprofitant un contraatac conduït pel mateix Adolfo.

En el segon temps, el partit es va endormiscar. Només una diana d’Adri Ortego, després d’una jugada assajada botada per Retamar, va tornar a activar tots dos equips. Dyego i Esquerdinha van provar els reflexos de Bernad, que va continuar ferm sota els pals de la porteria aragonesa. I només Ferrão, que ja va ser determinant en el duel d’anada, va poder matar el partit. El brasiler va regirar-se davant d’un marcador, es va crear un espai i va fer el 3-1 amb un llançament dur i ajustat al pal amb la cama esquerra.

El cop va ser implacable per a un Saragossa que olorava l’empat. Els aragonesos ho van provar amb el porter jugador, però va ser Sergio Lozano qui, amb la porteria buida, va fer el 4-1 definitiu i va sentenciar l’eliminatòria.