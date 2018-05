Catalunya guanya pes dins de l’associació mundial

L’Associació Mundial de Futsal (AMF), el màxim organisme mundial d’aquest esport, que el cap de setmana passat va fer el seu onzè congrés a la ciutat d’Asunción (el Paraguai), va nomenar Dani Vives, el president de la Federació Catalana de Futbol Sala (FCFS), membre titular per Europa. Vives, doncs, formarà part de la junta executiva de l’AMF i ocuparà la plaça corresponent al continent europeu. “Tindrem un pes molt gran en el futbol sala internacional, estarem presents en el moment de prendre les decisions més importants en l’àmbit mundial”, va explicar el màxim mandatari del futbol sala català a L’Esportiu. “És un pas molt important per al futbol sala de Catalunya”, hi va afegir.

Per altra banda, Jordi Jiménez, membre de la federació catalana, va ser escollit en el mateix congrés com un dels tres membres del comitè d’àrbitres que seran instructors internacionals. “Catalunya està prenent molta força dins de l’AMF. Tot plegat deriva de la bona organització que vam fer en el mundial femení que es va disputar a Balaguer el mes de novembre passat. Ens han demostrat que tenen molta confiança en la nostra manera de treballar”, assegura Dani Vives.

El mundial, al març