La semifinal es decidirà a Sabadell (9-10)

El CN Sabadell ha guanyat a la piscina del CN Terrassa (9-10) i ha forçat el tercer partit de la semifinal de la lliga de waterpolo, que es disputarà a casa seva. Com va passar fa un any, l’equip de Chava Gómez ha tornat al de Dídac Cobacho la derrota que va encaixar, com a local, en el primer partit de l’eliminatòria. Aquest vespre, a la piscina de l’Àrea Olímpica de Terrassa s’ha vist waterpolo de màxim nivell en un duel molt emocionant que s’ha decantat a favor de l’equip que ha tingut més encert en l’últim quart.

El marcador ha anat molt igualat, els dos equips es coneixen molt i no hi ha hagut mai un avantatge de més d’un gol. El Sabadell ha sabut resistir i colpejar en el moment decisiu, remuntant un 8-7 en els vuit últims minuts i portant la semifinal a l’últim partit.