Es repeteix la història i hi haurà tercer partit

En un duel espectacular i de molta emoció, el CN Sabadell va guanyar ahir al vespre a la piscina del CN Terrassa (9-10) i va forçar el tercer partit de la semifinal de la lliga de waterpolo, que disputarà, a més, com a local. Exactament igual que va succeir l’any passat, l’equip de Chava Gómez va tornar al de Dídac Cobacho la derrota que va encaixar a casa seva en el primer partit de l’eliminatòria. La piscina de l’Àrea Olímpica de Terrassa va ser escenari d’un derbi vallesà igualat al màxim, que va oferir un nivell de waterpolo molt alt i es va decantar a favor de l’equip que va tenir més encert en l’últim quart. El marcador va ser molt igualat durant els 32 minuts, els dos equips es coneixen molt i ho van demostrar. No hi va haver mai un avantatge de més d’un gol. El Sabadell, però, va saber resistir quan el Terrassa podia tombar-lo i va colpejar en el moment decisiu, tot remuntant un 8-7 en els vuit últims minuts i portant la semifinal a l’últim partit. Especialment destacable va ser l’actuació dels visitants Sergi Cabanas i Óscar Carrillo, autors tots dos de tres gols. En el Terrassa va destacar Sergi Mora.