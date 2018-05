Bennet repeteix victòria en el Giro

L’irlandès Sam Bennett (Bora) s’ha endut la dotzena etapa del Giro amb final al circuit d’Imola amb absoluta superioritat. A 400 metres ha deixat enrere tots els candidats a disputar l’esprint amb un moviment demolidor i ha creuat la meta en solitari. És la segona victòria de Bennett al Giro 2018. La jornada, de més de 200 quilòmetres i condicionada per la pluja, només ha castigat una mica més les cames del corredors, però no ha comportat canvis a la classificació general que continua encapçalada per l’anglès Simon Yates (Mitchelton). El neerlandès Tom Dumoulin (Sunweb) ocupa la segona posició a 47 segons.

Aquesta és la segona vegada que el Giro acaba al circuit italià. La primera vegada va ser el 2015 i el vencedor va ser el rus del Katuixa Ilnur Zakarin que va creuar la meta en solitari.

Els italians Marco Frapporti (Androni), Mirco Maestri i Manuel Senni (Bardiani), Jacopo Mosca (Triestina) i l’albanès Eugert Zhupa (Triestina) han estat els protagonistes de l’aventura del dia. S’han escapat poc després de la sortida a Osimo i han rodat per davant fins al primer pas pel circuit italià. A vint quilòmetres de meta, el belga Tim Wellens (Lotto) s’ha escapat del pilot per intentar sorprendre, però també ha estat engolit a Imola.

A deu quilòmetres per la meta i en ple ascens als Tre Monti, un port de quarta categoria i que s’havia de pujar entre els dos passos pel circuit, els atacs s’han succeït i han anat aprimant el gran grup i eliminant candidats a la victòria. El moviment més seriós l’ha firmat el corredor italià Diego Ulissi (Emirates) a vuit de meta. El colombià del Movistar Carlos Betancur s’hi ha afegit i poc després Matej Mohoric (Emirates). Però finalment han estat neutralitzats en els últims metres.

Demà, un dia abans de l’esperat i temut final al Zoncolan, els corredors tornaran a gaudir d’una jornada plana amb un final propici pels velocistes si no ho evita el Montello, un port de quarta categoria situat a vint quilòmetres de meta.