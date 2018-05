El somni del Vic s’esmicola

El Girbau Vic no va poder fer història i el seu somni de guanyar el títol de la copa europea ETTU femenina es va esmicolar en perdre per 3-0 en el partit de tornada de la final que van jugar ahir a Metz. El conjunt osonenc havia guanyat per 3-2 en l’anada, però a la pista francesa no va poder guanyar ni un partit, tot i que els tres que va disputar van ser molt ajustats.

L’enfrontament va començar malament per al Vic ja que la seva jugadora número 1, la veterana luxemburguesa d’origen xinès Ni Xia Lian, va perdre per un ajustat 3-2 contra la jove xinesa Liu Xin. Els cinc jocs van ser molt ajustats però en aquesta ocasió Ni Xia Lian, que havia guanyat els seus dos partits a Vic, no va poder emportar-se el triomf tot i que es va situar amb un 1-2 al seu favor i en el cinquè joc va arribar al final amb un 9-9.

En el segon partit la xinesa del conjunt osonenc Tingting Wang va tornar a ser superada –com a Vic en l’anada– per la francesa Carole Grundisch per 3-1, i el conjunt del Metz es va situar amb un 2-0 després dels dos primers partits. En el tercer enfrontament la granadina Ana García es va enfrontar a l’experimentada alemanya d’origen xinès Yunli Schreiner, que no havia jugat en l’anada. Ana García va lluitar i en dues ocasions va anivellar un marcador advers per forçar el cinquè joc, però no va poder guanyar i la seva ajustada derrota per 3-2 va donar el títol al Metz.

Aquesta va ser la segona final de l’ETTU que perd el Vic, la primera va ser l’any 2007 contra el 3B Berlín alemany.