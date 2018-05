El Granollers supera el Guadalajara, però no pot millorar el tercer lloc

El Fraikin BM Granollers ha superat el Guadalajara per un ajustat 32-30 en l’últim partit de la lliga Asobal, però no ha pogut millorar el tercer lloc de la classificació, ja que l’Ademar ha fet la feina a la pista de l’Atlético de Valladolid (29-36) i ha conservat la segona posició, que obre les portes a la lliga de campions. El conjunt vallesà, en tot cas, ha igualat el rècord de punts del curs 2014-15 (42), i tornarà a jugar la temporada vinent en la copa EHF.

A còpia de contraatacs, i amb Adrià Figueras i Edgar Pérez com a principals estilets, l’equip d’Antonio Rama ha signat un resultat de 17-16 en la primera meitat. En la segona, un parcial inicial de 4-0 (21-16) ha obert una escletxa de 5 gols, però el Guadalajara, amb l’incombustible Jota Hombrados sota els pals, no s’ha donat per vençut i ha fet suar l’equip vallesà fins al final.

El partit també ha servir perquè l’afició s’acomiadés dels sis jugadors que la temporada vinent no seguiran sota la disciplina granollerina: Marc Cañellas, Álvaro Cabanas, Gonzalo Porras, Jorge Silva, Albert Pujol i Rolandas Bernatonis. Abans de tancar la temporada, però, el Fraikin Granollers jugarà dimecres contra el Barça Lassa la final de la supercopa de Catalunya a Agramunt.