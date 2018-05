Nadal venç Zverev i obté el vuitè títol a Roma

Rafa Nadal (1) ha derrotat avui en la final l’alemany Alexander Zverev (4) per 6-1, 1-6 i 6-3 en dues hores i 9 minuts i s’ha adjudicat per vuitena vegada en la seva carrera el Masters 1000 de Roma, el seu 32è trofeu de la graduació. El manacorí perdia per 1-3 el tercer set quan el partit s’ha suspès per la pluja. S’ha tornat a suspendre amb 2-3. L’aturada ha fet perdre el fil al teutó quan millor estava jugant a partit del seu revés estratosfèric. En canvi, Nadal ha digerit perfectament la suspensió parcial i ha reaccionat amb contundència. Demà, el balear tornarà a ser el número 1 de l’ATP.