Un repte de rècord Guinness

Ahir, que se celebraven quinze anys de la primera emissió mundial en directe des del cim de l’Everest, que TV3 va realitzar quan Sergi Mingote va coronar el cim més alt del món amb l’expedició Everest 50, l’alpinista va presentar el seu nou i ambiciós projecte. Es tracta del 3x8.000 Solidary Project, un repte que, en cas d’aconseguir-se, suposarà un nou rècord Guinness de l’alpinisme. Mingote, que ha coronat l’Everest en dues ocasions, intentarà assolir els tres vuit mil més alts del món sense l’ús d’oxigen embotellat i en només un any, superant el rècord fixat per l’italià Silvio Mondinelli, que va pujar a l’Everest (8.848 m), el K2 (8.611 m) i el Kanchenjunga (8.586 m) en tres anys i 64 dies.

El projecte de l’alpinista i, encara, alcalde de Parets del Vallès –acaba el seu mandat divendres que ve– té també una finalitat solidària: servirà per donar a conèixer la tasca que desenvolupen entitats com Apindep, Rodamunt, Be Artsy i la Fundació Catalana de la Síndrome de Williams. Tot plegat es va donar a conèixer en un emotiu acte al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Melcior Colet, amb la presència del director del CAR de Sant Cugat, Ramon Terrassa; el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Jordi Merino; i el patró d’Ona Foundation, Francesc Colomé.

“Fa cinc o sis anys que porto al cap aquesta idea”, va revelar Mingote, que partirà el pròxim 12 de juny cap al K2 i el Broad Peak, el primer dels tres cims. “Al setembre atacarem el Kanchenjunga, una muntanya poc explorada. Haurem de fer un ascens molt psicològic, estarem molt sols”, va dir també. L’Everest serà, doncs, l’última etapa del seu repte. “És la muntanya que més conec, volem pujar-hi pel coll nord, el més vertical”, va explicar.

Per la seva banda, el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va destacar el vessant solidari de la iniciativa de Mingote. “Ens falten eines perquè tothom pugui fer esport i activitat física sigui quina sigui la seva condició, i iniciatives com aquesta suposen una ajuda molt important”, va dir.