El Barceloneta colpeja primer

L’Atlètic Barceloneta s’ha avançat en la final de lliga en derrotar el CN Terrassa per 7 a 5 (3-2, 2-2, 2-0 i 0-1) en el primer partit de l’eliminatòria que es juga al millor de tres partits. Els mariners han anat sempre per davant en el resultat i han imposat la seva rapidesa ofensiva i la solidesa defensiva per domesticar un Terrassa, ordenat i combatiu, que no s’ha rendit mai i que ha plantat cara fins al final. Els locals, que busquen el tretzè títol consecutiu, han obert una primera escletxa de tres gols en el segon parcial (5-2), però els egarencs han reaccionat abans del descans (5-4). En el tercer quart, Perrone i Fran han restablert els tres gols de diferència (7-4), que haurien pogut ser quatre si Iñaki Aguilar no hagués aturat un penal a Àlvaro Granados. A tres minuts pel final, De la Fuente ha tallat la sequera golejadora vallesana i Aguilar ha tornat a mostrar la seva categoria aturant un altre penal, aquest cop a un altre experimentat com Perrone. Tot i aquest bon final, la reacció visitant no ha passat d’aquí.

El segon partit de l’eliminatòria es jugarà dijous a la piscina del CN Terrassa (19.15h). En el precedent de la fase regular, els mariners van vèncer per 3 a 10 en el partit corresponent a la novena jornada de lliga. Si els egarencs són capaços de sorprendre el vigent campió, el tercer i definitiu enfrontament es jugarà dissabte a la piscina de Sant Sebastià .