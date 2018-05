El gran dia del mariner vallesà Granados

Avui serà un dia especial per a Álvaro Granados. És l’únic integrant de la plantilla de l’Atlètic Barceloneta que encara no ha guanyat cap lliga i avui té la primera oportunitat per aconseguir-la, sempre que el seu equip sigui capaç de vèncer el Terrassa a l’Àrea Olímpica (19.15 h) en el segon partit de l’eliminatòria final. Dimarts, els mariners van fer el primer pas per encadenar la tretzena lliga (7-5).

Però la jornada, per al jugador de 20 anys, no només pot ser especial per la possibilitat d’estrenar-se sinó també per l’emotivitat de fer-ho a cinc minuts de casa seva i a la piscina on es va formar i on ha viscut experiències úniques. “Serà un xoc d’emocions”, aventura Granados. El vallesà va ser un dels reforços mariners de principi de temporada i valora positivament el salt: “Estic content. Em donen oportunitats i les he d’aprofitar, encara que soc ambiciós i sempre vull jugar més.” Reconeix que quan va aterrar al Barceloneta es va adonar d’alguna mancança clau: “Mare meva, però si no sé defensar, em vaig dir. En aquest sentit he crescut molt. Estic envoltat de grans jugadors com Perrone, Munarriz, Vrlic, Mallarach... i m’ho han posat tot molt fàcil.” Ha estat el tercer màxim golejador de la lliga (63).

Granados, un dels jugadors amb més projecció del país, destaca la qualitat del seu exequip: “Han fet una gran temporada, una de les millors dels últims temps.” De fet, els egarencs, tot i la derrota, es van mostrar molt seriosos en el primer partit. En aquest sentit, el tècnic vallesà, Dídac Cobacho, considera que han de jugar de la mateixa manera i millorar l’efectivitat ofensiva.