Una carrera per formar els futurs líders de l’esport

Ahir es va presentar, a la seu de la UFEC de Barcelona, el nou grau oficial en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes que, a partir del pròxim mes de setembre, oferiran la mateixa Unió de Federacions Esportives de Catalunya, UBAE-Eurofitness i Leitat. Es tracta d’uns estudis universitaris oficials, pioners a Catalunya, impulsats per aquestes tres entitats, a través de l’EUNCET Business School. La proposta neix amb l’objectiu de formar professionals del món de l’esport amb un perfil molt ampli i inclou la creació de les beques David Moner, que es finançaran amb els beneficis dels estudis. Aquest serà, precisament, un dels fonaments que sostindran el projecte, segons va assenyalar el president de la UFEC, Gerard Esteva. L’adaptabilitat n’és un altre: “Som coneixedors de les necessitats reals del sector i adaptem els estudis a aquestes necessitats, i també a les necessitats dels nostres esportistes d’alt nivell oferint-los una formació dual”, va assegurar Esteva. Per últim, el president de la UFEC va expressar la voluntat de “crear un espai de reflexió sobre com ha d’evolucionar l’esport a casa nostra, des d’un punt de vista tècnic i general”.

El secretari general d’UBAE-Eurofitness, Rafel Niubó, va destacar que el nou grau ajudarà a formar futurs dirigents esportius, en tots els àmbits. “Volem formar joves en la indústria, la salut, el fitnes i el turisme esportius, perquè siguin els dirigents esportius del futur”, va manifestar. L’exsecretari general de l’Esport va destacar també que “disposem del campus esportiu més gran de Barcelona”, en referència al primer campus de l’EUNCET a la capital de Catalunya: les instal·lacions d’Eurofitness Can Dragó.

A la presentació, conduïda pel periodista Jordi Basté, es va reflexionar sobre el lideratge dels directius del futur, en un debat en el qual van participar Bonaventura Clotet (doctor en medicina), Isona Passola (consellera de Cultura de Barcelona), Santi Nolla (director d’El Mundo Deportivo), Ernest Folch (director de Sport) i Toni Romero (director de L’Esportiu). Va cloure l’acte Gerard Figueras, secretari general de l’Esport.