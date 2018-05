Títol amb autoritat

El Barça Lassa va guanyar la seva cinquena supercopa catalana amb molta autoritat contra el Fraikin Granollers en un partit que va dominar des de l’inici i en què no va patir gens per aconseguir la victòria. El conjunt blaugrana va posar fi a la temporada guanyant el sisè títol dels set que ha disputat enguany. La final de la supercopa catalana disputada a Agramunt va omplir el pavelló i va fer gaudir els espectadors d’un bon espectacle ja que el joc va ser molt ràpid, els dos equips van anar a l’atac oblidant una mica les tasques defensives i hi va haver moltes jugades de contraatac. En el conjunt blaugrana van destacar Valero Rivera, que va rebre el trofeu de màxim golejador, i el porter Borko Ristovski, que va ser escollit el millor porter. L’MVP de la final, però, va ser el jugador del conjunt vallesà Adrià Figueras.

El conjunt blaugrana va sortir molt concentrat a la pista i en els primers tres minuts es va situar amb un 4-0 i a partir d’aquí va anar ampliant l’avantatge. El Granollers no va marcar el seu primer gol fins al cap de tres minuts i mig de partit, i sempre va anar al darrere en el marcador. En el conjunt blaugrana Jure Dolenec i Valero Rivera es van mostrar molt efectius de cara a gol, mentre que en el conjunt vallesà Adrià Figueras i Edgar Pérez eren els que marcaven els gols. El Barça va arribar als deu gols d’avantatge en el minut 24 i en arribar al descans ja n’havia aconseguit onze, amb el 25-14.

El Barça va canviar de porter en la segona meitat i Borko Ristovski va començar el seu recital d’aturades, dotze en total. Tres aturades seguides seves van permetre al Barça arribar fins als quinze gols d’avantatge, 33-18 en el minut 40. El Granollers va intentar seguir treballant per aturar aquest marcador tan ampli i per moments ho va aconseguir. El conjunt blaugrana va continuar però no va abaixar el ritme i va seguir aprofitant sobretot les seves accions al contraatac. En els darrers deu minuts el tècnic del Granollers també va donar l’oportunitat de jugar al segon porter, el jove Pol Gavanach –Almeida és amb la selecció del Brasil–, i va fer algunes bones aturades. En els darrers minuts Valero Rivera va tornar amb el seu encert golejador i a dos minuts del final va situar el màxim avantatge de dinou gols, 45-26, i va arribar als onze gols anotats.