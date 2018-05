L’Atlètic Barceloneta encadena la tretzena lliga

L’època daurada de l’Atlètic Barceloneta no s’atura. L’equip mariner ha guanyat aquesta tarda a Terrassa per 4-8 (0-0, 2-3, 2-2 i 0-3) i ha sentenciat la final de la lliga. Ja són tretze títols consecutius, divuit en total, per igualar en el palmarès amb el CN Barcelona. El partit d’avui ha començat molt igualat. De fet, no hi ha hagut gols fins al segon quart. El Barceloneta sempre ha dut la iniciativa en el marcador, però no ha aconseguit distanciar-se.

Després del descans, però, el cansament ha afectat l’equip que entrena Dídac Cobacho que, tot i que en el tercer quart ha continuat resistint, s’ha vist superat clarament en l’últim acte. Martin Famera ha signat el 4-6 a manca de sis minuts, donant al Barceloneta el primer avantatge de més d’un gol. Marc Larumbre ha fet, poc després, el 4-7 i el mateix Famera ha sentenciat quan quedaven poc més de dos minuts.