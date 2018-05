L’exhibició del segle

Chris Froome (Sky), sovint admirat i odiat a parts iguals, va executar ahir el crim perfecte. Inspirant-se en els clàssics i en aquell ciclisme en blanc i negre en què els grans ports alpins feien judicis sumaríssims, el britànic va protagonitzar la seva exhibició més sonada, un atac a més de 80 quilòmetres de l’arribada al Colle delle Finestre que li va servir per remuntar diferències que semblaven insalvables i situar-se, de forma increïble, com a nou líder de la cursa amb 40 segons sobre Tom Dumoulin (Sunweb).

L’adjectiu èpic es queda curt per descriure el que va passar ahir. Després d’una escaramussa inicial al coll de Lys, el comandant de l’Sky va tocar la trompeta i la cavalleria blanca va posar el pilot en fila d’un ja en les primeres rampes de l’interminable camí cap a la Cima Coppi (2.178 m). La primera víctima va ser el líder, Simon Yates (Mitchelton), que ben aviat va deixar clar que no seria el seu dia. De fet, el seu enfonsament seria formidable. Més de 30 minuts. L’un rere l’altre, Henao, Poels, Puccio i De la Cruz, els soldats de Froome, van anar deixant el grup dels favorits reduït a miques. L’últim, el menut Elissonde, va fer un quilòmetre esprintant cap amunt anunciant l’atac imminent de Froome. Tothom estava avisat, però ningú el va poder seguir. El britànic, que en la primera setmana molts va donar per mort, va sortir disparat en les rampes més dures mentre rere seu regnava el caos entre els seus rivals. Pozzovivo, el tercer de la general, també cedia definitivament i només Dumoulin i Pinot semblaven resistir momentàniament confiant que Froome pagués el seu esforç més endavant.

El líder de l’Sky va passar pel port de muntanya amb 40 segons a favor i més de 70 quilòmetres encara davant seu. Dumoulin podia, teòricament, mantenir-se tranquil. Tenia gairebé tres minuts d’avantatge en la general. No colia posar-se nerviós. L’holandès, fins i tot, va esperar un gregari de Pinot perquè fes teòricament la feina bruta en alguns trams camí de Sestriere. Però mentrestant Froome va continuar pedalant com si no hi hagués un demà a la seva vida. La diferència ràpidament va acostar-se als dos minuts, tot i que la transició entre Sestriere i l’últim port del dia, la Bardonecchia, beneficiava clarament Dumoulin i Pinot, que no van poder convèncer Superman López i Carapaz perquè col·laboressin en la persecució. Però la diferència sempre va anar cap a munt, mai cap avall.

Al peu de la Bardonecchia, Froome ja era el líder virtual. Veure-ho per creure-ho. El pas dels quilòmetres no castigava més les semes cames que la dels perseguidors. La pujada final, amb tot, se li va fer dura, sobretot l’últim quilòmetre. S’aixecava de la bici desafiant el seu propi estil i mossegava les dents escoltant les instruccions dels seus directors. El lideratge podria anar per pocs segons perquè Dumoulin defensava la seva diferència en la general (2:54) en cos i ànima. Tots dos van arribar al tram final cuits, però Froome va gaudir de la bonificació (10 segons d’or) i l’holandès va patir en el quilòmetre final més del compte, quan Carapaz, López i Pinot se li van escapar.

Amb tot, el Giro no està decidit. La penúltima etapa és un altre desafiament: tres ports de primera en 60 km.