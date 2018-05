Nadal contra el relleu

Rafa Nadal busca a la terra més selecta del tennis mundial el seu onzè títol, fita mastodòntica mai fins ara vista en l’era oberta en un Grand Slam que ja ha tastat enguany tant a Barcelona com a Montecarlo. La irrupció del vigent campió, per tant, és idèntica, a la del curs passat quan va aterrar a la capital gal·la amb dos rècords de desens títols sota el braç també conquerits a Catalunya i el Principat monegasc i, aplicat, va eixamplar la llegenda traient un altre deu, una fita fins aquell moment inabastable que va ser reconeguda de manera especial en una emotiva cerimònia que també va homenatjar Toni Nadal en el seu comiat com a tècnic principal del jugador manacorí.

No hi ha discussió que és el favorit indiscutible i també arriba amb el seu setè títol a Roma sota el braç –un valor afegit respecte del curs passat–, tot i que la victòria al Fòrum Itàlic, paradoxalment, va engrandir també la figura del jove alemany de 21 anys Alexander Zverev, que el tenia entre les cordes –1-3 del tercer parcial–quan va començar a ploure i el partit es va suspendre provisionalment. L’aturada va recompondre Nadal. Zverev, si segueix centrat, i l’austríac Dominic Thiem, que va guanyar Nadal a Madrid i l’any passat també a Roma i que dissabte es va endur el títol de Lió, són els grans candidats per desbancar Nadal amb el permís del serbi Novak Djokovic. Campió el 2016, el balcànic va jugar les semifinals de Roma, el seu millor resultat, i va donar feina al manacorí en el primer set, confirmant el seu millor nivell del curs. Mai no se’l pot descartar. Té fam per recuperar el terreny perdut.

Pel que fa a la distribució del quadre, Nadal (1) és el més beneficiat del sorteig i ha evitat tant Thiem (7) com Djokovic (20). Jugaria les hipotètiques semifinals contra Marin Cilic (3) o l’argentí Juan Martín del Potro (5), que no està del tot fi i que, de fet, s’ha entrenat aquesta setmana al RCT Barcelona i serà dubte fins al darrer moment. Per baix, en canvi, conviuran Zverev (2), Dimitrov (4), Thiem i Djokovic. També s’estalvia Stan Wawrinka (23) el vigent subcampió i campió el 2015, el japonès Kei Nishikori (19) i el belga David Goffin (8). Déu n’hi do. Hauria d’assumir, però, els quarts contra el sud-africà Kevin Anderson (6). Sigui com vulgui i deixant enrere l’anàlisi especulativa, Nadal havia de debutar contra l’ucraïnès Aleksandr Dolgopolov (54è), però l’ucraïnès es va retirar ahir per una lesió. El rival del balear serà l’italia Simone Bolelli (130è): 5-0 per a Nadal.

Els grans absents seran el suís i número 2 de l’ATP Roger Federer, que no es vol desgastar en la terra quan sap que és la seva pitjor superfície, i l’escocès Andy Murray, que continua lesionat. Federer va guanyar el títol el 2009 aprofitant la derrota a vuitens de Nadal contra el suec Robin Soderling, al qual va vèncer en la final. Soderling i Djokovic –en els quarts del 2015– són els únics que han estat capaços de derrotar en l’argila parisenca el balear, que té un balanç de 79 triomfs i només dues derrotes en el seu torneig, a banda de la retirada en els setzens per lesió abans de jugar contra Marcel Granollers (2016).

L’únic català en el quadre masculí és el mataroní Albert Ramos (31è), que el 2016 va arribar als quarts de final –derrota contra Stan Wawrinka–completant una actuació sensacional que li va valer l’accés als Jocs de Rio i el va catapultar en el rànquing–. El seu primer rival serà el kazakh Mikhaïl Kukuxkin (90è) contra el qual ha jugat dos cops: 1-1. Tant Granollers com Tommy Robredo van quedar eliminats en la fase prèvia.