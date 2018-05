El Nantes i el Montpeller, finalistes a Colònia

El Nantes i el Montpeller es jugaran demà (18h) el títol de la lliga de campions després d’haver-se desfet en les semifinals dels dos grans favorits i finalistes de l’última edició, el París Saint-Germain (32-28) i el Vardar (27-28), respectivament.

El joc col·lectiu del Nantes ha tornat a posar en evidència el projecte mastodòntic del París Saint-Germain, que per quarta temporada consecutiva marxarà del Lanxess Arena de Colònia sense poder alçar el màxim guardó. Les aturades de Dumoulin en els moments claus, i l’eficàcia de Tournat, des del pivot, i de l’exblaugrana Lazarov, en els penals, han donat la iniciativa al Nantes, que al descans ja dominava per 17-14. El PSG ha reaccionat en el tram final (29-28), però tres aturades consecutives de Dumoulin han donat ales al seu equip i ha acabat d’enfonsar les aspiracions dels Karabatic i companyia. L’extrem barceloní David Balaguer ha contribuït al triomf del Nantes amb 4 dianes.

En la segona semifinal, el joc ha estat més travat i les defenses s’han imposat al joc d’atac. El Montpeller ha portat sempre la iniciativa, però amb diferències mínimes que no han superat mai els tres gols. El resultat al descans ja era favorable a l’equip occità gràcies a un gol de Valentin Porte, un dels destacats amb 8 dianes, a l’últim instant (11-14).

En la segona meitat el partit ha seguit el mateix guió. El Vardar sempre ha anat a remolc, però a un minut i mig per al final ha igualat el resultat gràcies a un gol de Stoilov en superioritat. El central argentí Diego Simonet ha replicat amb un llançament des dels 6 metres, la canonada a la desesperada de Borozan ha marxat fora i ha permès la gesta del Montpeller. El Vardar de Joan Cañellas i David Davis, per tant, no podran defensar el títol assolit el curs passat en aquest mateix escenari.