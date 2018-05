Nadal remata la feina

La pluja va irrompre quan feia si fa no fa poc més d’una hora que la jornada havia començat. La primavera de París cada any fa la guitza i obre, indefectiblement, el debat sobre la necessitat –més aviat urgència– de disposar d’alguna pista amb sostre retràctil com ja tenen els altres Grand Slams del circuit. Guy Forget, l’extennista i director del torneig, deu tenir problemes per dormir quan hi ha previsions de pluja perquè té clar que els ruixats li acaben caient a ell. El jugador que havia aprofitat millor el temps fins aquell moment era el croat Marin Cilic (3), que duia encarrilat el seu partit contra l’australià James Duckworth –6-3 i 5-4–. Després de la represa, el balcànic no va titubejar i va resoldre el duel en tres sets: 6-3, 7-5 i 7-6 (4). S’enfrontarà al polonès de 21 anys Hubert Hurkacz (188è). Tot seguit, Rafa Nadal (1), el deu cops campió, va sortir a la pista central per intentar patir el mínim possible contra l’italià Simone Bolelli, però es va haver d’arromangar. El duel s’havia suspès dilluns precisament per la pluja amb 6-4, 6-3 i 0-3 per al balear contra un rival (129è) envalentit. Nadal va arrencar apel·lant a la fiabilitat no exempta de profunditat i sense cometre errors. Bolelli no trobava la fórmula per reprendre el fil (3-3). A poc a poc, l’italià, alliberat de pressió, es va entonar i va començar a oferir grans cops guanyadors, amb un revés a una mà que per moments semblava la reencarnació del de Federer. Es va avançar (3-4) i va disfrutar d’un efímer 0-40 per consumar el break en un vuitè joc etern en què va desaprofitar quatre pilotes de trencament. Malgrat tot, va remar fins al tie-break i, desfermat i amb cops i deixades genials, en el desempat es va situar amb un amenaçador 3-6. Nadal va salvar quatre pilotes de set i va tancar el partit en la seva tercera pilota per 7-6 (9). Una demostració de caràcter i de força que l’endureix i que li va permetre sumar el seu 29è set consecutiu guanyat en el torneig. El seu segon rival serà l’argentí Guido Pella (78è), al qual va derrotar l’any passat a Indian Wells en l’únic precedent.

El primer espasa que va fer més via, però, va ser el sud-africà Kevin Anderson (6) –possible rival de Nadal en quarts–, que va superar l’italià Paolo Lorenzi per 6-1, 6-2 i 6-4. El seu rival en la segona eliminatòria serà l’uruguaià Pablo Cuevas, especialista sobre terra. En canvi, l’argentí Juan Martín del Potro (5) va encendre tot els llums d’alarma quan va encaixar un sever 1-6 en el primer set contra el francès Nicolas Mahut. El de Tandil, tocat físicament, s’havia entrenat a Barcelona la setmana passada per veure si podria aguantar. Malgrat l’inici nefast, va agafar embranzida i va acabar accedint a la segona eliminatòria amb comoditat: 1-6, 6-1, 6-2 i 6-4.

L’aturada matinal i el fet que ja s’arrosseguin finals de partits des de dilluns, va provocar que la jornada d’ahir no es pogués disputar íntegrament en algunes pistes. Per exemple, la romanesa Simona Halep (1), favorita en les apostes després de dues finals perdudes (2014, 2017), no va poder debutar contra la nord-americana Alison Riske.