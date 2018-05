Una recompensa doble

El Barça va tenir doble recompensa ahir a Múrcia. Després d’un partit molt complet –un dels millors de la temporada per joc, rival, escenari i context–, va eliminar El Pozo i es va classificar per a la final de la lliga, la tercera consecutiva, i va segellar el bitllet per a la UEFA Futsal Cup –la màxima competició continental– de la temporada vinent.

El triomf blaugrana es va fonamentar en un gran primer temps, ajudat per una primera diana molt matinera d’Aicardo, que va fer el 0-1 quan tot just havien transcorregut 15 segons de partit. Tot i el cop inicial, els dos equips es van respectar molt a l’inici. Sense disposar d’ocasions clares però oferint una gran sensació de solidesa, el Barça duia la batuta. Va generar perill la darrera rotació blaugrana, que va fer el segon mitjançant Esquerdinha, que va culminar un contraatac liderat per Sergio Lozano. El pivot brasiler ha marcat en els dos assalts de semifinals contra el seu exequip. El gol va desdibuixar El Pozo, que va oferir una sensació d’equip tebi durant bona part del primer temps. Una imatge poc habitual dels murcians, sobretot al seu feu.

Ho va aprofitar el Barça, que va avisar en diverses ocasions, i que va acabar traient rèdit a les seves ocasions amb un xut des de la distància de Rivillos.

Amb el Barça pletòric, els murcians grogui i el pavelló mut, va aparèixer l’esperit d’El Pozo. Una mínima reacció efervescent que va servir per retallar distàncies. Piqueras, aprofitant un rebot després d’un xut i un error de marca de Ferrão, va fer l’1-3. Miguelín, amb una fuetada a la creueta quan quedaven dos segons, podria haver posat la por al cos als blaugrana, que van marxar amb un bon marge al vestidor.

L’inici de la segona part va tenir alternatives. Sense ocasions gaire clares que va rebatre Paco Sedano, El Pozo ho va intentar sense gaire esma ni idees. I qui va tenir més eficàcia va ser Sergio Lozano, que va eixamplar distàncies a l’equador del segon temps. Va robar una pilota al darrer home dels murcians i va superar Fabio amb un xut a mitja alçada (31’).

A El Pozo només li quedava l’èpica i la va buscar amb Xuxa fent de porter jugador. Però la diana de la reacció, obra de Pito, va arribar massa tard i quan el Barça Lassa ja celebrava la tercera final de lliga consecutiva i la classificació per a la UEFA Futsal Cup. Doble recompensa.