El KH-7 Granollers apuja el llistó a la divisió d’honor

El KH-7 BM Granollers va tancar dissabte amb una ajustada derrota contra el Mecália Atlético Guardés (29-30), el subcampió, la seva millor temporada des que fa quatre anys va fer el salt a divisió d’honor. El conjunt de Robert Cuesta ha acabat la lliga en vuitena posició, amb 8 punts més que el curs passat, i per primer cop ha acreditat un balanç positiu en el nombre de gols a favor i en contra (715-658).

La capitana Míriam González (Granollers, 1994), que ha seguit l’evolució de l’equip els quatre últims cursos, qualifica la temporada d’“històrica” i considera que és el “reflex de la feina i de l’esforç tant de les jugadores com el cos tècnic des de la pretemporada, al mes d’agost”. Tot i els nombrosos canvis que va viure l’equip el curs passat, González atribueix el pas endavant al creixement de l’equip. “Penso que ens hem guanyat el respecte dels altres rivals a la lliga. Amb els tres anys d’experiència anteriors, ara ja no ens veien com un equip que acabava de pujar. Estem més fortes i tenim més projecció com a equip”, ressalta l’extrem vallesana. En aquest sentit, la capitana considera que també hi ha ajudat que l’entrenador hagi estat Robert Cuesta, el segon de José Luis Villanueva les tres temporades anteriors. “Cada entrenador té les seves pautes, però en l’aspecte físic i tàctic hem mantingut les mateixes dinàmiques. Amb José Luis [Villanueva] vam aprendre molt perquè és un entrenador excel·lent, i amb en Robert [Cuesta] hem continuat creixent perquè està molt ben format i s’ha demostrat a la pista”, hi afegeix. A la bona trajectòria de l’equip segur que hi va ajudar un calendari inicial accessible que va servir perquè el Granollers segellés les tres primeres jornades amb tres victòries. “Sempre va bé per adquirir confiança i motivació”, admet González. Amb tot, l’equip granollerí va presentar millors números en la segona volta (14 punts) que en la primera (12).

Més enllà de la lliga, el BM Granollers va patir una patacada important per l’eliminació en els vuitens de final de la copa de la Reina, en perdre a la pista de l’Atlético Guardés (33-20) després d’haver vençut a casa per un contundent 28-20. “Va ser una derrota dura, però ho vam intentar i després vam saber canviar de xip amb vista a la lliga”, destaca González.

Sis baixes