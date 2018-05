Marcos Ruiz dona positiu per testosterona

L’aixecador de Molins de Rei Marcos Ruiz, de 21 anys i un dels referents de l’halterofília catalana i espanyola, ha estat suspès provisionalment per la Federació Internacional d’Halterofília (IWF) per “una possible violació de les normes antidopatge”. Ruiz va donar positiu per testosterona en un control de la USADA (Agència Antidopatge d’Estats Units) realitzat el 18 de novembre. Curiosament, en el control que se li va fer uns dies més tard (3 de desembre), just abans de competir en el mundial d’Anaheim (Estats Units) va donar negatiu. L’aixecador català, campió europeu júnior i sub-23 en la categoria de fins a 105 kg, va ocupar el quart lloc en aquest mundial i es va quedar a només un quilo de la medalla de bronze en arrencada. Ruiz queda ara a l’espera del resultat de la mostra B. La Federació Espanyola d’Halterofília (FEH), que va tenir coneixement del positiu el 15 de maig, l’ha apartat provisionalment de la selecció.