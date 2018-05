Hi tenen la mà trencada

Rafa Nadal (1) camina ferm a París i ja és als setzens de final de Roland Garros després d’esbandir per 6-2, 6-1 i 6-1 en dues hores i 3 minuts l’argentí Guido Pella (78è) sense cedir mai el servei i eleva a 32 el nombre de sets consecutius obtinguts en el torneig. La jornada també va ser reeixida per a Albert Ramos (31). L’únic català en el quadre va derrotar per 6-4, 6-2 i 6-4 el jove noruec de 19 anys Casper Ruud (157è) i recupera sensacions en un any complicat en què ha tingut molèsties en el canell i mai no les ha fet servir d’excusa. Ja ha igualat els setzens de l’any passat i lluitarà contra l’argentí Juan Martín del Potro (5) per continuar aspirant al seu sostre en el torneig: els magnífics quarts del 2016. El mataroní va estar especialment inspirat quan va tenir les oportunitats –6/11 en pilotes de break– i només va cedir dos cops el seu servei, amb un notable 77% de punts guanyats amb el primer: 45/58. Del Potro, que va arribar a París amb dubtes físics que semblen oblidats, va derrotar Ramos en l’únic precedent jugat a Wimbledon 2013.

A les quatre de la tarda i amb calor –hàbitat predilecte–, el deu cops campió Rafa Nadal es va trobar com a casa i va sumar el seu 81è triomf al torneig. Se les haurà en els setzens amb el francès Richard Gasquet (27), que el guanyava en les categories inferiors. De grans, però, el balear és una autèntica bèstia negra per al gal: 15-0. No li guanya un set des del 2008.

Pel que fa al duel d’ahir, el 6-2 del primer parcial no reflecteix el bon nivell de Pella. Nadal va haver d’aixecar un 0-40 al servei i quatre pilotes de break en el primer joc. Un cop restablerta l’escaramussa, va trencar en el sisè (4-2) i va tancar en la cinquena pilota el set (54’). Sense arribar al zenit i amb més errors no forçats del que és habitual –13 tant per a Nadal com per a Pella– el manacorí va jugar amb una gran intensitat. El segon set va ser més plàcid. Es va avançar amb un break (2-0) i Pella no va trobar respostes en la resta del partit davant d’un rival encès.

El polonès de 21 anys Hubert Hurkacz (188è) hauria pogut ser un regal enverinat per al croat Marin Cilic (3), que duia velocitat de creuer i havia guanyat els dos primers sets quan va entrar en una espiral negativa. Va cedir el tercer acte en el tie-break i va titubejar molt, massa, en el quart. El polonès, però, no s’ho va acabar de creure. També va accedir als setzens l’austríac Dominic Thiem (7), que va cloure el partit iniciat dimecres i va derrotar per 6-2, 2-6, 6-4 i 6-4 el grec Stefanos Tsitsipas –finalista al Godó–, que surt reforçat. Cilic se les haurà amb el nord-americà Steve Johnson i Thiem jugarà contra l’italià Matteo Berrettini.

Triomf en dobles