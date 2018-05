Ronnie Baker progressa adequadament a Roma

El nord-americà Ronnie Baker és el velocista més en forma del moment. Dissabte passat es va imposar en la reunió d’Eugene amb uns ventosos 9.78 (2,4 m/s) i ahir va tornar a signar la victòria en la Golden Gala de Roma, quarta cita de la lliga del Diamant, amb un registre homologable de 9.93, que suposa la millor marca mundial de l’any. El campió i recordista mundial de 60 m, Christian Coleman, va fer valer la seva elèctrica sortida per liderar la cursa fins més enllà de l’equador, però no va tenir capacitat per resistir la progressió i la major amplitud de gambada del seu rival. De fet, Coleman es va deixar anar en el tram final i es va veure superat, també, pel veterà francès Jimmy Vicaut (10.02) i el sorprenent italià de només 19 anys Filippo Tortu (10.04), tots dos per sobre dels 10 segons. Coleman va creuar la meta en quart lloc (10.06).

El duel al fossar de salt de llargada entre el sud-africà Luvo Manyonga (8,58 m) i el jove cubà Juan Miguel Echevarría (8,53), i l’exhibició del qatarià Abderrahman Samba en els 400 m tanques (47.48) van ser dos dels punts àlgids de la Golden Gala de Roma. La pròxima cita serà el 7 de juny a Oslo.