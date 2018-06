Gasquet no el pot veure

Rafa Nadal (1) va exhibir ahir contra el francès Richard Gasquet (27) tot el repertori de cops que li ha permès guanyar deu vegades Roland Garros i es va plantar sense parpellejar –6-3, 6-2 i 6-2 en un monòleg d’una hora i 58 minuts– en els vuitens de final. El balear acumula 35 sets seguits guanyats a París i va refermar davant d’un rival avorrit –16-0 en el cara a cara–un estat de forma pletòric que el reitera com a favorit indiscutible. La resta de primeres espases tampoc no van fallar. El croat Marin Cilic (3) continua ferm sense fer soroll, i l’argentí Juan Martín del Potro (5), dubte per molèsties físiques abans del torneig, va fer fora el mataroní Albert Ramos (31) apel·lant a l’ofici en els moments transcendents. Cilic se les heurà amb l’italià Fabio Fognini (18) i el sud-americà jugarà contra el canoner nord-americà John Isner (9).

L’inici del manacorí va ser de somni. En només 16 minuts manava per 5-0 amb un parcial de 20-2 en els punts jugats després d’una primera sèrie escandalosa de 12-0 –tres jocs en blanc amb un break en el segon– que va deixar estabornit Gasquet. Amb tot perdut, el francès, que tenia molts problemes per connectar el seu magnífica revés perquè la bola cargolada de Nadal –arriba a les 5.000 revolucions per minut–, per la calor i l’efecte, botava molt alt, va reaccionar arriscant una mica més. Nadal, que va jugar amb més segons, va entrar en una petita crisi de joc i va cometre els quatre errors no forçats del tot el set. Tot plegat va permetre al francès sumar tres meritoris jocs i un trencament al cap i a la fi estèrils numèricament perquè va cedir per 6-3, però prou reconfortants després de la tempesta. El recital, però, va prosseguir. Dominador del centre de la pista i fent jugar Gasquet sempre més enllà de la línia de fons, Nadal li va endossar un 4-0 amb dos breaks i va encarrilar el partit quan només havia transcorregut una hora i 11 minuts: 6-2. El monòleg no es va aturar. Nadal, que va iniciar el tercer acte amb un altre break, va enllestir amb autoritat. Gasquet no li roba cap set des del 2008 i ha perdut els 26 darrers. Les estadístiques no enganyen i reflecteixen el que es va veure. Nadal va connectar 37 cops guanyadors i només va cometre 16 errors no forçats. El rival de Nadal a vuitens serà el sorprenent alemany de 22 anys Max Marterer (70è), un dels convidats sorpresa del torneig.

El català Ramos, per la seva banda, va igualar amb consistència i reiterant la seva dreta sobre el revés del l’argentí el break en contra del primer set però amb 6-5 en contra no va assegurar el seu servei i el sud-americà va tancar el set en la seva primera oportunitat (7-5). Curiosament, el mataroní havia guanyat en blanc els seus quatre primers torns de servei i va cedir els dos darrers de l’acte. La història, amb certs matisos, es va repetir en el segon parcial, quan Del Potro va trencar en el desè joc: 6-4. El mataroní estava jugant prou bé fins que trontollava en les parts decisives dels sets. en el tercer parcial, però, va abaixar el nivell: 7-5, 6-4 i 6-1.

El temerari Alexander Zverev (2), que ha agafat afició a jugar-se els partits en la corda fluixa a París, va saber ahir que el rus Karen Khatxanov (38è), un altre producte de nova generació, serà el seu rival en els vuitens. Khatxanov va eliminar el francès lucas Pouille (15) per 6-3, 7-5 i 6-3 en la represa del partit iniciat divendres i amenaça la figura alemanya. La jornada, per tant, va ser nefasta per als interessos dels tennistes locals. Si bé la derrota de Gasquet estava telegrafiada atenent als precedents i també als mèrits que havia mostrat Nadal en els seus dos primers partits, l’adeu de Pouille era força menys previsible.