Serena pren mal i plega

El gran partit de la jornada hauria d’haver estat el retrobament de Serena Williams i Maria Xaràpova (28), un clàssic del segle. No en va, s’havien enfrontat abans en una sèrie de 21 partits –19-2 per a la nord-americana amb quatre finals de Grand Slam incloses. Feia dos anys que no es trobaven –Austràlia 2016– i fa catorze anys que la russa no supera la campiona de 23 títols de Grand Slam –tres de Roland Garros. Xaràpova n’ha guanyat tres –dos a París– i ha tornat al primer pla després d’haver estat sancionada. Serena es va perdre el curs passat perquè va ser mare i havia arribat als vuitens trampejant. Enguany tot just havia disputat quatre partits –2/2– abans d’aterrar a París. Però el cinquè duel sobre terra –4-0 per a Serena– no es va escenificar per culpa d’una inoportuna lesió en el pectoral dret de la nord-americana, que pel que sembla s’hauria pogut agreujar quan va jugar els dobles diumenge al costat de la seva germana Venus. “No puc servir, estic decebuda”, va lamentar.

Xaràpova jugarà contra la jugadora del CT Barcino Garbiñe Muguruza (3), que dominava Lesia Tsurenko (39a) per 2-0 quan la ucraïnesa es va retirar per una estrebada muscular a la cuixa esquerra. La russa Daria Kasatkina (14) va consumar la sorpresa que duia entre mans des de diumenge quan el partit es va suspendre amb 3-3 del segon set i va eliminar la danesa i campiona a Austràlia Caroline Wozniacki (2): 7-6 (5) i 6-3. Se les haurà amb la nord-americana Sloane Stephens (10). L’altre emparellament de quarts el dirimiran l’alemanya Angelique Kerber (12) i la romanesa Simona Halep (1). La teutona va destrossar Caroline Garcia (7) en 67 minuts, l’única francesa que quedava. Halep, fulminant, va esbandir la belga Elise Mertens (16) per 6-2 i 6-1 en 59 minuts.

El miracle Schwartzman