Bautista Guemes renova pel Barça

L’argentí Bautista Guemes ha renovat pel FC Barcelona i seguirà aportant la seva experiència a un equip que vol lluitar per entrar en el play-off de la lliga la propera temporada. Guemes va arribar la temporada passada al Barça i ha fet una molt bona campanya. Ha tingut algunes ofertes per tornar al Top 14 francès, la millor lliga del món, on ja va jugar la temporada 2015/16, però ha decidir seguir en el conjunt blaugrana. “Estic molt content de seguir recolzant aquest projecte que estem tirant endavant” ha manifestat l’argentí.