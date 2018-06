Assalt a un tron segrestat

No hi ha res més atractiu per al futbol sala que una final de lliga entre el Barça Lassa i el Movistar Inter. Avui (21.15 h, Esport 3), primera ració d’un duel al millor de cinc partits que suposa la reedició de les dues darreres finals de lliga que han acabat amb idèntic resultat; els madrilenys, grans dominadors del futbol sala estatal i campions de les darreres quatre lligues, aixecant el títol. “Ells són els favorits. La trajectòria els avala. Se l’han guanyat a pols”, va dir Andreu Plaza, el tècnic blaugrana, que firma tornar l’eliminatòria a Barcelona amb empat a un punt –dissabte es disputa el segon assalt–. “També són favorits perquè tenen el factor pista a favor”, va afegir ahir Paco Sedano, el capità blaugrana.

El Barça, que fa un mes va trencar una sequera de gairebé tres anys sense títols alçant la copa del rei, desitja tornar a regnar en la lliga, una competició que no guanya des de 2013. “Estem convençuts que podem trencar l’hegemonia de l’Inter. Estem fent passes grans, tenim molta ambició i volem guanyar la lliga amb totes les nostres forces”, va explicar ahir el capità blaugrana, Paco Sedano, en la roda de premsa prèvia al primer partit. “Crec que és en l’aspecte de l’eliminatòria en què estem per sobre; les ganes de guanyar. I que nosaltres anem en línia ascendent i ells no van cap avall, òbviament, però ja fa molt temps que guanyen”, va advertir Plaza.

Els blaugrana arriben a la cita després de dues eliminatòries de play-off –contra el Saragossa i El Pozo– en què han donat una sensació molt gran de solvència. “Crec que ens ha donat més confiança la manera com vam superar El Pozo, que guanyar la copa del rei contra el Jaén i trencar la sequera. Vam imposar el nostre joc i vam demostrar moltes coses davant un rival que mai és còmode com El Pozo”, va admetre l’entrenador del Barça.

De petits detalls