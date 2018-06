Nadal aprofita el temps

Amb el cel destapat, sol i calor i el bot més viu de la bola, Rafa Nadal (1) va dir prou a l’espectacular i contundent insurrecció de l’argentí Diego El Peque (1,70 m) Schwartzman (11) i el va sotmetre amb contundència en la represa del duel de quarts de final de Roland Garros suspès dimecres per la pluja: 4-6, 6-3, 6-2 i 6-2 en tres hores i 42 minuts. Nadal jugarà avui la seva onzena semifinal de Roland Garros –sempre que hi ha arribat fins ara ha alçat el títol– contra un altre argentí, Juan Martín del Potro (5), que es va emocionar després de vèncer el croat Marin Cilic per 7-6, 5-7, 6-3, 7-5 en tres hores i 50 minuts gràcies a una major fiabilitat. Cilic va cometre 74 errors no forçats –Delpo en va fer només 36– en un duel d’artilleria pesant amb 19 aces per al sud-americà i 18 per al balcànic. El triomf és grandiloqüent per al tennista de Tandil –dilluns serà número 4 de l’ATP–, que va jugar per primer i últim cop les semifinals del torneig el 2009, l’any màgic en què va guanyar, amb 20 anys, l’obert del EUA i es va presentar al món com una alternativa als big four. Les lesions han condicionat el seu palmarès però arriba a la cita en un moment de joc excels. Ningú no diria que es va plantejar fins i tot no viatjar a París –va fer una prova al RCT Barcelona– per culpa d’uns problemes musculars que el van obligar a retirar-se en els vuitens del Masters 1.000 de Roma quan perdia contra David Goffin. El cara a cara entre Nadal i Del Potro el domina el balear per 9-5. Es van trobar per darrera vegada en les semifinals de l’obert dels EUA el 2017, amb triomf del número 1: 4-6, 6-0, 6-3 i 6-2.

El mateix Nadal va admetre que l’aturada l’havia beneficiat, tant per les esmentades condicions meteorològiques, que s’adiuen millor al seu estil –sobretot a la dreta cargolada–, com pel fet d’haver jugat “sense estrès”. No hi ha dubte que Schwartzman, convidat a la seva acadèmia de Manacor fa pocs mesos per entrenar-se, ha fet el torneig de la seva vida després de remuntar un 2-0 agònic contra el sud-africà Kevin Anderson (6) en el vuitens i irrompre amb força en l’aparador mediàtic fent trontollar Nadal, almenys en el primer episodi. Va ser el primer que li va guanyar un set a París des que Novak Djokovic el va eliminar en els quarts del 2016 –37 triomfs parcials consecutius– i això va obligar el balear a presentar la seva millor versió per derrotar-lo per sisena vegada: 6-0. El partit es va aturar amb 4-6, 5-3 i 30-15 de Nadal amb servei. L’argentí havia sabut evitar sovint la dreta invertida de Nadal colpejant amb molta força sobre el seu revés. Tot va canviar radicalment en la represa. El balear es va fer seu el centre de la pista i va colpejar amb més virulència, obrint més angles amb el revés i entrant a rematar amb la seva mortífera dreta a ple rendiment. També va ser sòlid amb el servei i mai no el va perdre; va salvar vuit pilotes de break, quatre en el tercer set i quatre més en el quart. El trencament del manacorí en el tercer joc del quart parcial va marcar el desenllaç, tot i que el jove argentí mai no va donar cap bola per perduda i va obligar sempre el rival al màxim esforç.