Una candidatura sòlida

Una lliçó magistral en l’art de la defensa en l’eliminatòria de quarts de final permetrà a l’Atlètic Barceloneta disputar les semifinals de la final a vuit de la lliga de campions amb l’Olympiacòs avui (19 h) a Gènova. Ahir els mariners van bastir un mur infranquejable per a l’Eger hongarès que els va permetre superar la sempre complicada estrena en la competició i van rubricar la feina amb les aportacions ofensives del navarrès Alberto Munarriz, autor de quatre gols, i del jove vallesà Álvaro Granados, que no es va arronsar en moments clau i va acabar amb dos gols.

Encara que la plantilla marinera havia celebrat la classificació per a la fase final amb entusiasme, la sensació general era que la fase final comença realment a les semifinals, i els catalans van superar el peatge inicial amb molta solvència. El marcador el van inaugurar els hongaresos amb una molt bona acció del grec Vlachopoulos a la boia. Però va ser un miratge perquè mai més van tornar a tenir la iniciativa. Felipe Perrone va aprofitar la primera acció de superioritat per empatar i una canonada exterior de Martin Famera va permetre a l’Atlètic Barceloneta situar-se al davant per primera vegada. Els mariners haurien pogut ampliar la diferència abans d’acabar el primer parcial, però la rematada de Blai Mallarach es va estavellar al pal. Encara que el més rellevant és que es van mantenir més de sis minuts sense rebre cap gol, una advertència del que passaria en el segon acte.

El tercer gol barceloní va pujar al marcador al començament d’un segon quart més mogut i fruit d’una jugada personal de Josip Vrlic des de la boia (1-3). A continuació, l’Atlètic Barceloneta va viure el moment més incert des del punt de vista defensiu. Els hongaresos van encadenar dos gols i van restablir la igualtat (3-3). Però la reacció magiar no va anar més enllà. Els mariners la van frenar amb la medicina més efectiva: tornant a batre el porter rival Mitrovic en el moment més oportú amb un llançament de Munarriz que va treure les teranyines de l’esquadra, en culminar una acció d’home de més. El mateix jugador navarrès va distanciar els mariners (3-5).

L’Eger va escurçar la diferència a dos segons del descans. Però el gol d’Hosnyanszky va ser l’últim senyal de vida ofensiu dels hongaresos perquè en els últims setze minuts no van tenir la capacitat de perforar la muralla defensiva catalana. La intensitat en el marcatge, l’anticipació i les intervencions de López Pinedo van minvar la confiança de l’Eger, que tornava de cada atac amb una negativa.

En canvi, els mariners van aconseguir els gols necessaris per respirar. Després del descans, Munarriz va mantenir el protagonisme ofensiu. Va restablir la diferència de dos gols (4-6) i Álvaro Granados va marcar un gol decisiu per evitar que els hongaresos tornessin a entrar en el partit. Els de Jesús Martín van saber gestionar el coixí en els últims vuit minuts i no van patir contra un rival cada vegada més fos i abatut. Munarriz i Granados van posar el colofó a un partit en el qual els catalans van entrar amb els dubtes habituals en una competició d’aquestes característiques i en van sortir reforçats.