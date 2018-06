El Barça cau a la pròrroga en el primer partit (4-2)

El Movistar Inter s’ha adjudicat el primer punt de la final de la lliga en un primer assalt frenètic que s’ha decidit a la pròrroga. El Barça ha merescut més però ha pecat de poc efectiu.

El primer temps ha estat un mirall del duel. El primer avís clar l’ha donat Sergio Lozano, que ha afusellat un Jesús Herrero ben situat. La resposta dels locals, però, ha estat demolidora; una jugada per la banda de Pola l’ha culminat Gadeia, que s’ha regirat sol dins l’àrea i ha fet l’1-0. Tot i que els blaugrana han necessitat un parell de minuts per recuperar els colors no li han perdut la cara al matx. La segona rotació ha donat una altra cara als blaugrana que han tingut a les botes de Leo Santana l’opció de l’empat. També Ferrao, en una rematada que ha picat amb Jesús Herrero i el pal, ha pogut igualar el marcador. La pilota, en el refús posterior, ha entrat però els àrbitres no han encertats en la decisió.

El Barça dominava, manava, tenia paciència i sotmetia un Inter ben tancat davant la seva porteria. I quan més mereixen l’empat els homes d’Andreu Plaza, l’estratègia ha servit l’Inter per colpejar de nou. Borja ha aprofitat un altre desajust defensiu per fer el 2-0.

La segona part ha tingut un inici elèctric. L’Inter ha començat amb una altra cara i ha generat ocasions a dojo. Paco Sedano s’ha hagut de multiplicar per salvar el seu equip davant un Taffy amb ànsia de protagonisme. L’Inter feia mèrits per eixamplar distàncies i els àrbitres els han donat una empenta; Esquerdinha ha protestat una primera targeta groga que ha vist per retenir una pilota en una entrada defensiva i els àrbitres l’han expulsat. Tot i les dificultats, el Barça ha defensat a les mil meravelles els dos minuts d’inferioritat, ha mantingut les distàncies en el marcador i ha agafat aire. Tant que, uns minuts més tard, ha retallat distàncies en el marcador amb un xut precís de Leo Santana.

El gol ha precedit els millors moments d’un Barça que ha forçat dos llançaments de doble penal. El primer l’ha aturat Herrero però, en el segon, Sergio Lozano, que ja s’havia vestit amb la samarreta de porter jugador, ha empatat el duel. El resultat no s’ha mogut i el primer assalt de la lliga s’ha hagut de decidir en una pròrroga d’infart; el Barça ha ofert millor cara en els primers tres minuts, l’Inter ha tingut les seves ocasions en el segon temps de la pròrroga i dues dianes madrilenyes en menys d’un minut han sentenciat. Carlos Ortiz i Pola han fet el definitiu 4-2 i el primer punt de la final es queda a Madrid.