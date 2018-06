Domini sense premi

El primer assalt de la final de la lliga entre el Movistar Inter i el Barça Lassa es va decidir en la pròrroga. L’efectivitat dels madrilenys va ser decisiva en un partit en què el Barça va merèixer molt més. Demà el conjunt blaugrana té la segona oportunitat per marxar de Torrejón capgirant el factor camp.

Ahir, el primer temps va ser mirall del que va passar en tot el duel; el Barça va ser millor, però l’Inter va fer pagar molt els errors. Sergio Lozano va afusellar Jesús Herrero en la primera ocasió clara dels blaugrana. A l’altra porteria, però, els locals no van fallar; Gadeia, aprofitant un desajust dels blaugrana, es va regirar i va batre Paco Sedano. El gol no va allunyar el Barça del seu full de ruta. Els moviments a les banquetes eren d’escacs; Carlos Ortiz va ballar amb Ferrão en una primera rotació llarguíssima, mentre que Dyego i Ricardinho no van deixar la pista gairebé fins al minut 8. La segona rotació blaugrana va disposar de millors ocasions i Leo Santana va tenir l’empat després d’un xut que va marxar llepant el pal.

L’oportunitat clara, però, va ser de Ferrão. El xut del pivot brasiler va picar amb Jesús Herrero i va tocar el pal. El rebuig va deixar la pilota morta dins l’àrea, el mateix Ferrão es va llançar a buscar el gol i Rafael va fer el mateix per evitar-ho. La pilota va acabar entrant, però els àrbitres des de la seva posició no ho van veure i el gol no va pujar al marcador. El Barça dominava, manava, tenia paciència i sotmetia un Inter ben tancat davant de la seva porteria. I quan més mereixien l’empat els homes d’Andreu Plaza, l’estratègia va servir l’Inter per colpejar de nou. Borja va aprofitar un altre desajust defensiu per fer el 2-0.

En l’inici del segon temps, l’Inter va canviar la cara. Va estirar-se i va disposar de diverses ocasions per fer el 3-0. Fins i tot els madrilenys van atacar durant dos minuts en superioritat després de l’expulsió d’Esquerdinha, que va veure una segona targeta groga per haver protestat una primera que li van mostrar els àrbitres per una entrada.

L’èxit de la defensa en inferioritat –destacable els dos minuts de Rafa López, que no havia jugat gens en les semifinals– va donar ales a un Barça que, instants després, va retallar la distància amb un xut de Leo Santana. El gol va presagiar els millors minuts en el segon temps dels blaugrana, que van forçar dos dobles penals; el primer el va aturar Jesús Herrero, però Sergio Lozano, quan ja s’havia vestit amb la samarreta del porter jugador, va transformar el segon. El marcador no es va moure i el primer assalt de la final de la lliga es va decidir en la pròrroga. Aleshores, Carlos Ortiz va fer el 3-2 en el segon temps i Pola, amb el Barça jugant de 5, va donar el primer punt de l’eliminatòria a l’Inter.