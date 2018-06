El Barceloneta es queda sense final de la lliga de campions (6-4)

L’Atlètic Barceloneta ha quedat eliminat de la Final 8 de Gènova després de perdre contra l’Olympiacòs (6-4) en un partit en el qual ha complert defensivament, però ha pagat molt cara la falta d’encert. Demà disputarà el partit pel tercer lloc contra el perdedor de l’altra eliminatòria de semifinals que disputaran el Pro Recco i el Jug croat.

La dificultat per superar les defenses rivals s’ha evidenciat des d’un bon principi en què cap dels dos equips ha pogut convertir en gol les primeres accions de superioritat. Tanmateix, en la segona acció de superioritat Buslje ha marcat i l’olotí Blai Mallarach ha replicat amb la seva esquerra prodigiosa, també en una jugada d’home de més. Els catalans encara han deixat escapar una altra opció de superioritat per acabar el primer parcial per davant en el resultat.

En canvi, els grecs han aprofitat la tercera superioritat per batre López Pinedo en el primer minut del segon quart. Una mà providencial del porter català ha evitat el tercer gol en un u contra u amb Argyropoulos, però no ha pogut fer res per aturar una canonada de Gounas en una ràpida acció a la contra (3-1). Enmig de les dues accions, els catalans tampoc se n’han sortit en una superioritat. El jove Álvaro Granados ha desencallat l’Atlètic Barceloneta en atac, amb un remat ben col·locat des de l’exterior, i ha posat fi a nou minuts sense marcar. Un minut abans del descans, Felipe Perrone ha enviat la pilota a un punt inabastable per Pavic, el porter internacional de Croàcia.

La falta d’encert ha presidit els primers minuts del tercer parcial. Els àrbitres han anul·lat un gol de penal a l’Olympiacòs per haver enfonsat la pilota abans de llançar i a continuació els mariners no han aprofitat una superioritat. Una mà oportuna i vital de López Pinedo han avortat l’intent grec d’avançar-se mitjançant una acció de superioritat, però l’equip mariner no ha canviat la seva sort ofensiva i ha continuat desencertat. Finalment, han estat els grecs els encarregats de desfer la igualtat. Buslje ha superat López Pinedo amb un llançament on fa més mal, per sobre del cap. Sortosament, Vrlic ha necessitat pocs segons per restablir l’empat, evitant així que l’angoixa s’instal·lés a les files marineres. El croat ha culminat amb gol una assistència magistral de Perrone.

Fontoulis ha desfet la igualtat a cinc minuts pel final, en un moment en el qual els catalans s’han trobat molt incòmodes en atac. Ni les bones combinacions entre Perrone i Vrlic han servit per superar un efectiu Pavic. Mentrestant, les intervencions increïbles del porter de Sants han mantingut l’Atlètic Barceloneta dins del partit. Els catalans han tingut una última possessió per empatar, però el llançament d’Álvaro Granados ha estat desviat. I l’Olympiacòs ha certificat la classificació amb un gol final d’Obradovic (6-4).