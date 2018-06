Com si no hagués passat res

El Movistar Inter i el Barça Lassa protagonitzen avui (13.15 h, Esport 3) el segon assalt de la final de la lliga. Després del primer partit, en què els blaugrana van ser millors, van merèixer més premi del que es van endur però van acabar caient en la pròrroga, el vestidor es mostra optimista i no pensa a variar el full de ruta que tenia abans de viatjar a Torrejón. “Hem de canviar poques coses. Si et fan un gol a dos minuts dels penals, poca cosa pots fer”, va dir Andreu Plaza, tècnic del Barça. “Se’ns va escapar però ens mereixíem més. Em quedo amb el fet que l’equip no es va donar mai per vençut i hi va creure sempre”, considera Sergio Lozano, un dels capitans blaugrana. El Barça va saber remar quan més complicat ho tenia, va sobreposar-se a un 2-0 inicial, va saber defensar en dos minuts d’inferioritat quan van expulsar Esquerdinha però va pagar molt cars els errors. El pivot brasiler va veure dues targetes gorgues, la primera per una entrada i la segona per haver protestat per la primera, i podrà jugar avui. “Estem convençuts que podem guanyar i, de fet, en els dos últims partits contra ells hem estat molt a prop. És imprevisible saber què pot passar demà, però estem en la línia i estem preparats per a qualsevol cosa”, analitza Sergio Lozano, que assegura que l’equip hi deixarà la pell, avui a Torrejón. L’Inter domina el balanç de duels directes del curs però el Barça, persistent, lluita avui per un triomf que li permeti capgirar el factor pista i tornar a Barcelona a dos triomfs, davant la seva gent, del títol de lliga.