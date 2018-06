El Barça es complica la vida

La sort tampoc va estar amb el Barça ahir a Torrejón. En el segon assalt de la final de la lliga, un duel que va ser igualadíssim com ja es preveia, una errada innocent d’entesa entre Aicardo i Paco Sedano, va decidir. El Barça s’havia guanyat el dret a somniar, havia fer mèrits per imposar-se en el segon partit però, el gol en pròpia porteria, que va suposar el 2-1 (33’), va caure com una llosa sobre un equip tendre emocionalment quan visita la pista del Movistar Inter, i va decantar la balança. Massa càstig, com ja va passar en el primer partit de dijous, per a un Barça que va fer un bon partit. Amb el 2-0, l’eliminatòria es trasllada a Barcelona on el conjunt català, davant la seva gent, té dos partits per forçar un cinquè partit a Torrejón. El Barça ha de guanyar tres duels seguits a l’Inter, a qui no ha guanyat en els set cara a cara d’aquesta temporada, si vol alçar el títol i evitar la cinquena lliga seguida dels madrilenys.

El full de ruta és clar i el Barça el sap. Ahir, durant el primer temps el va executar i va ser superior a l’Inter. Sense gaires ocasions clares, els blaugrana manaven, ofegaven el rival al seu camp i trepitjaven l’àrea d’un Herrero que va ser el millor dels seus sota els pals de la porteria local. Els madrilenys, que generen molt perill sense esforços, també van obligar un Sedano que, sobretot en el segon temps, va oferir un recital. El Barça va trobar el gol després d’un penal de Pola sobre Rivillos que va transformar Ferrão, però els locals van respondre després d’un doble penal de Gadeia al límit del descans.

La segona part va ser una constant d’oportunitats dels dos equips amb Sedano brillant una vegada més, i Sergio Lozano erigint-se com la millor arma atacant dels blaugrana. El partit era igualadíssim però un desafortunat error d’entesa entre Aicardo i Sedano va decantar la balança del costat de l’Inter (33’). El Barça, tot i intentar-ho amb porter jugador i fregar l’empat en un pal del gadità, va pagar car el desencert. Ricardinho, a porteria buida, i Pola, en una acció individual magistral van sentenciar. I Esquerdinha, va maquillar el resultat.