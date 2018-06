Epíleg de bronze

La medalla de bronze a la final a vuit de la lliga de campions va servir de colofó a una excel·lent temporada de l’Atlètic Barceloneta. Ahir, els catalans van golejar el Jug Dubrovnik a la final de consolació i encara que no va servir per curar la ferida de la desfeta a les semifinals, sí que la va pal·liar. La presència de la plantilla al tercer graó del podi resumeix l’ambició d’un bloc que ha dominat les competicions domèstiques amb autoritat, mentre que a Europa ha tornat a establir-se entre els millors. Havia fet una bona fase preliminar en el grup més competitiu –ho demostra el fet que els tres primers classificats de la final a vuit van coincidir en el grup A–, i va resoldre favorablement els quarts de final amb l’Eger i, divendres, només una mala tarda en la resolució de les superioritats els va deixar fora de la final.

Ahir se’n va rescabalar. En tan sols quatre minuts va marcar tants gols com en tot el duel de semifinals contra l’Olympiacòs. Va sortir endollat i ben aviat es va notar fresc i fluid en atac. Felipe Perrone va exercir de director d’orquestra i els jugadors, seguint les indicacions del tècnic Jesús Martín, es van agradar i van disfrutar. Els gols catalans van obligar el tècnic croat a demanar un temps mort per canviar la dinàmica, però l’efecte va ser mínim i el primer parcial va acabar amb una diferència de tres gols per als mariners (4-1). El barceloní Xavi Garcia va ser un dels principals actius ofensius dels croats. Va marcar el primer gol del Jug, al final del partit en va comptabilitzar tres, i va oferir assistències llamineres als companys.

El moment més compromès per a l’Atlètic Barceloneta va ser just després del descans. Precisament un gol de Xavi Garcia va reduir a un gol la diferència (6-5). Però la reacció croata no va tenir continuïtat. Els catalans van replicar amb un parcial de cinc gols fruit de bones combinacions i d’accions individuals de qualitat (11-5) i el tècnic croat es va veure obligat a aturar el partit una altra vegada. Però de nou, després del temps mort, van ser els mariners els encarregats de marcar (12-5). Encara que el Jug va encadenar dos gols abans d’acabar el tercer parcial (12-7), no va canviar res. En els últims vuit minuts els catalans van mantenir l’efectivitat i la vistositat ofensiva. El tècnic Martín va donar minuts a Linares i López Pinedo va descansar després d’una final a vuit excel·lent.

