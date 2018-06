“Segueix així; aquí guanyaràs aviat”

El mític jugador australià Ken Rosewall (1934) va ser l’elegit per lliurar per onzena vegada la copa dels Mosqueters a Nadal. Rosewall va ser campió a París el 1953 i el 1968 –ara fa 50 anys– i va obtenir un total de vuit títols de Grand Slam. “Rafa avui ha estat massa fort. No m’hauria agradat estar a la pista. És una benedicció comptar amb un esportista de la talla de Nadal”, va afirmar l’extennista.

El manacorí de 32 anys, que progressa any rere any malgrat ser un veterà, va tenir paraules d’elogi per al seu rival Dominic Thiem, ara mateix sens dubte el seu contrincant més qualificat en la superfície: “Segueix així; crec que guanyaràs aquí aviat.” De fet, va verbalitzar la sensació generalitzada. “És el millor torneig del món i per a mi és increïble jugar aquí, l’emoció es difícil d’explicar”, va dir Nadal, que va plorar amb el trofeu ben aferrat entre els seus braços després d’una emotiva ovació del públic que va omplir la Philippe Chatrier.

Toni Nadal, extècnic del campió, va admetre amb la seva naturalitat habitual que ell havia vaticinat el triomf per 3-0: “Ho he dit a Rafael abans de començar el partit perquè crec que per a Thiem no és fàcil fer el salt de guanyar la primera final de Grand Slam. Quan era tècnic no podia dir aquestes coses però ara que només soc tiet m’ho puc permetre.”