Paco Sedano anunciarà demà la seva retirada

Paco Sedano ha decidit deixar de jugar i retirar-se per motius personals quan acabi aquesta temporada. El porter i capità del Barça farà demà una roda de premsa per explicar els motius. Ho anunciarà just abans del tercer partit de la final de la lliga contra el Movistar Inter (2-0), que els blaugrana necessiten guanyar per seguir aspirant al títol.

El madrileny, de 38 anys, havia renovat a principis d’any el seu contracte amb el conjunt blaugrana fins al 2020. Paco Sedano, va arribar al Barça l’any 2007, i hi haurà jugat onze temporades. Ha format part del millor Barça de la història i amb les seves grans actuacions sota els pals ha ajudat a guanyar dos títols de la UEFA Futsal Cup –la copa d’Europa–, tres lligues, cinc copes del rei i tres copes d’Espanya. En quatre ocasions ha estat nomenat millor porter de la lliga.