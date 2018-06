Mireia Belmonte, baixa al Ciutat de Barcelona

La gran absent de la 39a edició del Trofeu Internacional de Natació Ciutat de Barcelona, que es disputa demà i demà passat a la piscina del Sant Andreu, és Mireia Belmonte, que ha estat baixa d’última hora per un quadre de fatiga que l’ha obligat a acceptar les recomanacions mèdiques de reposar per tal d’estar a punt per als Jocs Mediterranis.

Sí que participaran en la prova, que forma part del prestigiós circuit Mare Nostrum, la campiona olímpica hongaresa Katinka Hosszú, la bracista catalana Jessica Vall, nedadora del mateix Sant Andreu, i els velocistes i medallistes mundials Bruno Fratus (Brasil) i Andrii Govorov (Ucraïna).

Una altra gran protagonista de la reunió serà la nord-americana Missy Franklin, que vol recuperar el seu millor nivell després d’una etapa fosca de la seva vida. La californiana, amb quatre medalles d’or olímpiques i onze de mundials al seu palmarès, ha estat un parell de temporades allunyada dels focus i de la competició a conseqüència d’una forta depressió i per una operació a totes dues espatlles. Franklin ja va participar la setmana passada a Canet de Rosselló i a Barcelona, on va assolir alguns dels seus millors èxits en el mundial del 2013.