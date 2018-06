El Barça es manté viu en la lluita per la lliga (3-2)

El Barça Lassa ha forçat el quart partit de la final de la lliga de futbol sala amb una gran victòria per 3-2 al Palau Blaugrana contra un Inter Movistar que ha hagut d’esforçar-se de valent a la segona part però que ha deixat escapar el primer match ball per proclamar-se campió. L’inici del partit ha estat accidentat, quan Ferrao ha quedat estès a terra, immòbil, després de topar amb Rafael. Silenci sepulcral al Palau Blaugrana mentre les assistències mèdiques s’enduien el brasiler en llitera. Durant el partit, el Barça ha comunicat que el jugador estava conscient i que era traslladat a l’hospital per fer-li més proves. El joc s’ha reprès i el Barça, tot i el cop, ha dominat amb contundència. Poc després del cop moral de la baixa de Ferrao, Sergio Lozano ha avançat els d’Andreu Plaza en recollir una pilota morta davant la porteria. Els blaugrana sabien que avui no podien perdre ni no volien donar per acabada la temporada i Esquerdinha ha ampliat l’avantatge amb una gran jugada, trencant la cintura al rival i superant el porter. Els de Plaza tiraven d’orgull per superar la baixa de Ferrao i han estat molt superiors a l’Inter Movistar. Els madrilenys, però, han retallat distàncies amb un gol de Daniel a la mitja volta abans del descans.

A la segona part, el conjunt madrileny ha sortit a per totes amb la intenció de tancar la final, i ha imposat el seu ritme durant molts minuts. El partit s’ha anat escalfant i obrint molt, i era difícil saber de quin cantó cauria el gol, que era ben a prop. I ha caigut per la banda blaugrana, gràcies a un gol de Mario Rivillos a cinc minuts del final. Amb el 3-1 al marcador, l’Inter no ha defallit, però el gol de Bebe a poc més de tres minuts pel final ha estat inútil.

Divendres a partir de les 19.15 hores al Palau Blaugrana, quart enfrontament de la final i el Barça tindrà una nova oportunitat per intentar allargar-la fins el cinquè partit.