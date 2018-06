Petrus completa el capítol de fitxatges del Barça Lassa

Amb la confirmació del fitxatge del lateral brasiler Thiagus Petrus (1989) per les tres pròximes temporades el Barça Lassa ja té pràcticament enllestit el projecte per al curs 2018/19. Petrus, provinent del Pick Szeged hongarès, vindrà a cobrir la baixa de Viran Morros. És un destacat especialista defensiu, però dotat d’unes grans capacitats físiques i també pot contribuir en les transicions, ja que disposa d’un bon llançament exterior. Els tres últims exercicis ha jugat a les ordres de Juan Carlos Pastor, però ja coneix la lliga Asobal perquè abans de fer el salt a Hongria havia competit tres temporades en les files del Naturhouse La Rioja.

Petrus s’afegeix als fitxatges del porter Kevin Möller, l’extrem Casper Mortensen, tots dos danesos, i del pivot francès Ludovic Fàbregas, la incorporació del qual està assegurada, tot i que no s’ha fet oficial. Els quatre fitxatges s’inclouen en la política de rejoveniment de la plantilla marcada des dels despatxos del club barceloní.

Des de Polònia també se situa el lateral internacional portuguès Gilberto Duarte, del Wisla Plock, en l’òrbita blaugrana. Segons els mitjans polonesos, l’internacional lusità firmaria un contracte per un any en substitució de Wael Jallouz, que tot i haver renovat fins al 2021 podria marxar com a cedit en espera que disposi de més minuts de joc i recuperi la confiança i tot el seu potencial físic perdut per diverses lesions.