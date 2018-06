El Barça es queda a les portes del títol de lliga

El llançador de Sant Andreu de la Barca Pedro José Martín (FC Barcelona) va esmicolar la seva marca personal en el concurs de martell (72,93 m) i amb un millor intent de 74,33 m va segellar la mínima per a l’europeu de Berlín (74,00 m). En el millor concurs de la seva vida, el llançador blaugrana va fer tots els intents vàlids per sobre dels 70 m i va forçar el recordista estatal, l’extremeny Javier Cienfuegos, a oferir la seva millor versió per aconseguir la victòria amb 75,47 m. Els tres últims intents de Martín van estar per sobre de la seva anterior plusmarca (73,27, 74,33 i 74,31). Amb aquest registre, el llançador blaugrana es col·loca en el tercer lloc del rànquing històric de martell, rere el recordista català, l’atleta de Riudellots de la Selva, Moisès Campeny (75,42 m).