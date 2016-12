“Tant de bo aquest Dakar sigui com m'imagino”

Amb 31 anys acabats de fer, Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 11-12-1985) assegura: “En moto encara em queda corda” en el Dakar. “Abans, per a un esportista 31 anys era una edat, però ara tothom es cuida més i crec que en el món dels ral·lis encara s'és jove. Jo seguiré mentre em senti motivada i vegi que puc millorar.” El pas següent seria fer el salt als cotxes, si fos possible. “Tant de bo! Però no sé si arribaré a tenir aquesta sort!”, admet.

Després d'assolir un novè lloc, un quinzè i un setzè, l'objectiu no és acabar, és fer-ho bé. Però no m'he d'atabalar

Laia Sanz està convençuda que aquest és l'any que arriba més ben preparada al Dakar. Tanmateix, ho sabrà del cert quan hagin passat “set o vuit dies”. “Els primers dies encara tens energia; els últims, la motivació de veure que ja s'acaba t'ajuda. Però hi ha un punt al mig que es fa dur, perquè acumules molts dies i encara en queden molts més.” El 2 de gener comença l'edició del 2017.

Amb sis ral·lis Dakar al damunt, Laia Sanz ja n'és una experta o segueix aprenent?

Una experta no, perquè hi ha pilots que n'han fet vint. Però és veritat que, si et pares a pensar-ho, entre els quinze primers de l'any passat sí que sóc de les que té més experiència.

Amb aquest bagatge, diria que la humilitat és un ingredient bàsic en el tarannà d'un pilot per afrontar un Dakar?

I tant! I més en un Dakar, en què poden passar tantes coses. Jo sóc molt prudent, per això no m'agrada que em preguntin per un resultat concret. I més ara, que et poses a mirar la llista d'inscrits i fa vertigen. L'any passat em va passar el mateix, pensava: «Buf, tindré feina a fer dels 30 primers.» Després passen coses i la gent es va autoeliminant, però hi ha molta feina.

No vol pensar en resultats concrets; llavors, simplement acabar ja és prou recompensa?

No. És clar que després d'assolir un novè lloc, un quinzè i un setzè, l'objectiu no és acabar, és fer-ho bé. Però tampoc vull pensar en un novè o un catorzè. No m'he d'atabalar gens si els tres primers dies vaig la 25a, perquè la clau no està en els tres primers dies. El desè dia es començarà a veure. Hi ha moltes etapes molt dures i molt llargues.

Així doncs, quins tipus de Dakar necessita per enlairar-se ben amunt en la general?

Tant de bo aquest sigui com m'imagino. Pel que diuen, aquest em pot anar millor que el de l'any passat. Jo sóc realista. L'any passat, el Dakar va ser més aviat una baja [cursa tot terreny a l'esprint], tret d'un parell de dies. Eren camins a fons, amb diferències d'un minut en 400 quilòmetres. I això per a mi no és un Dakar. Crec que aquest any es faran més diferències, perquè tothom cometrà errors. El fet de no fallar serà més important que córrer molt.

El fet que Marc Coma sigui el responsable del recorregut és una garantia afegida?

Sí. L'any passat va arribar quan la cursa suposo que ja estava molt definida, i a més van caure països a última hora. Però ara hi ha pogut posar el seu gra de sorra. Crec que es notarà i que serà un Dakar més a l'antiga.

Coma ha fet el Dakar que li hauria agradat córrer a ell?

Sí. El Marc era un pilot que com més dur fos, més dakarià, millor li anava. Tenia molta experiència, controlava molt bé la cursa i guanyava etapes de navegació obrint la pista. Li agrada més un Dakar així, i és el que ha intentat fer. A més, per un tema de seguretat és necessari frenar una mica el ritme, perquè estem veient moltes caigudes de pilots capdavanters. L'any passat ningú va eludir cap way point [control de pas]; abans hi havia dies que trenta pilots n'eludien un. Això és un Dakar: que hi hagi dificultats de navegació i que hi passin coses. Si la navegació és difícil, per nassos el ritme ha de baixar. I si no baixa, llavors et perds.

Quin ambient hi ha, a l'equip KTM? Fa por, l'Honda?

A KTM només es preocupen d'ells mateixos. Hi ha molt bon ambient, cosa que no és fàcil, perquè hi ha molts galls al galliner. El tema egos està molt controlat. La veritat és que em sorprèn, perquè amb un campió del món [Matthias Walkner] i un guanyador del Dakar [Toby Price] junts, hi ha canya, hi ha molt gas i, en canvi, també hi ha molt bon ambient.

Com s'ha notat la tasca de Jordi Viladoms com a director esportiu de KTM?

Hem fet molts entrenaments amb ell. Els nous controls de pas els hem treballat molt, al Marroc, a Portugal i a casa seva, a Igualada. Es nota, perquè fins a l'any passat encara corria, té molta experiència i és la persona idònia per a aquesta feina.

Està contenta amb el dorsal que li ha tocat [19]?

Sí, tot i que no entenc per què no em toca el 15 [el seu resultat el 2016] o per què després de ser novena no tenia el 9. Hi ha altres pilots que fa tres anys que no acaben i tenen un dorsal millor. Però bé, no em queixo pas. Si em toqués sortir la 50a el primer dia potser m'emprenyaria, per la pols i tal, però tant els que tinc al davant com els deu que tinc al darrere, tots corren molt i no hi ha cap problema.