El campió emmordassat

Marc Márquez estava entre molt poc i gens acostumat a reprimir-se. Ni a la pista –va trencar esquemes quan va importar les lluites cos a cos de Moto 2 a la categoria reina– com parlant. Loquaç, franc i somrient, sempre havia dit el que pensava, amb educació.

Però el 2015 no va ser campió i es va desencadenar l'enfrontament amb Valentino Rossi. El 2015 va canviar Marc Márquez i un any més tard s'ha sabut que, pel que fa els resultats esportius, ha canviat per bé.

No tenia la millor moto –de fet, durant els test d'hivern hi va haver un moment de grans dubtes a HRC– però, a diferència del 2015, quan tampoc la tenia i va intentar vèncer a la manera de sempre, Márquez va entendre que no sempre es pot guanyar. Va consolidar la quarta pota que necessita solidificar tot pilot que vol ser llegenda. Tenia i té la velocitat, tenia i té la capacitat tècnica d'entendre què li passa a la moto i transmetre-ho clarament als enginyers, tenia i té la capacitat d'aglutinar un equip fidel i motivat al seu voltant. Però no tenia la visió global de les curses i del campionat, la mirada panoràmica que et permet detectar quin és el moment en què la victòria et ve a buscar i quan s'ha de donar per més que bo un simple podi. Márquez era com Ayrton Senna, que considerava que l'únic que justificava competir era guanyar. A l'astre brasiler de la F-1 aquest defecte mai corregit li va costar títols. Márquez, en canvi, ho ha interioritzat i li ha servit per ser el tricampió de Moto GP més jove de la història.

I també va entendre l'any passat que allargar indefinidament la polèmica amb Rossi, per molt posseïdor de la raó que es considerés, no portava enlloc i només podia distreure'l de l'objectiu, ser campió. Es va posar el morrió i així ha passat l'any.

I així, ha seleccionat els moments de guanyar a l'antiga (a l'Argentina, Austin i Alemanya va treure un munt de segons als rivals), de donar per bons podis (Qatar, Jerez, Mugello, Catalunya o Brno) o també posicions fora de podi (Red Bull Ring, Donington o Misano), i fins i tot de salvar 3 punts en aquell GP a Le Mans on ell i molts com ell van caure però Lorenzo i les Suzuki, no.

Rossi va ser el rival més consistent. És gat vell però ja no és prou ràpid. I Lorenzo, fos per l'aigua, pels Michelin o per la falta de confiança quan alguna cosa no rutlla, va quedar despenjat a l'estiu. Amb Pedrosa lesionat, Iannone jugant al tot o res i Dovizioso més regular que brillant, l'altre pilot de l'any és Maverick Viñales. O fallen tots els indicis, o aquest any 2017 serà el número 1 de Yamaha i el gran rival de Márquez. Perquè la feinada de Lorenzo per deixar la Ducati al seu gust i poder donar gas sense manies s'entreveu ingent.