Venen revolts

El Dakar “més extrem” de tots els disputats a Amèrica comença avui al Paraguai, el 29è país que acull la mítica prova. Si algun retret se li havia fet al Dakar des que va deixar l'Àfrica és que el seu recorregut era cada cop més semblant al d'un ral·li de velocitat pura, en comptes de donar valor a les dificultats tècniques i a la navegació. El català Marc Coma, director esportiu de la prova, ha entomat el repte de fer-la més africana i en el primer Dakar que ha pogut dissenyar amb temps –en l'última edició va tenir poc marge de maniobra per la proximitat del seu nomenament i per la renúncia del Perú a la cursa– ha presentat el que ell considera el recorregut “més difícil de la història sud-americana del ral·li”. Una setmana a molta altitud i amb grans oscil·lacions tèrmiques, limitació dels sistemes de navegació i molta sorra com a principals dificultats.

Si de debò el Dakar és tan extrem com es diu, els pilots amb més experiència poden ser els màxims afavorits d'aquest canvi de rumb. I no hi ha cap pilot més experimentat que Stéphane Peterhansel, l'actual vencedor d'una prova que ja ha guanyat dotze vegades (sis al manillar i sis al volant). El francès, tota una institució al Dakar, tornarà a ser el màxim favorit al volant d'un Peugeot, l'equip més fort de la cursa. A Peterhansel l'acompanyaran les dues grans promeses franceses a rellevar-lo algun dia en el tron, Cyril Despres i Sébastien Loeb, que prendran la sortida del seu tercer i segon Dakar en cotxe, respectivament. Carlos Sainz, acompanyat del copilot català Lucas Cruz, completa la formació de Peugeot amb l'objectiu de repetir la victòria del 2010 després de quatre abandonaments consecutius.

L'extraordinària victòria de Toby Price (KTM) en motos l'any passat, en què no va tenir rival, converteix el pilot australià en el gran favorit d'aquesta edició, que tot just serà la tercera que disputarà. El seu principal rival serà Joan Barreda (Honda), l'únic pilot que va gosar infiltrar-se en el duel històric entre Marc Coma i Ciryl Despres, per bé que sense gaires èxits. El castellonenc era el principal favorit en l'edició de l'any passat, en què no hi havia cap campió vigent després de la retirada de Marc Coma, però va abandonar.

Barreda, que encara és el pilot en actiu amb més victòries d'etapa, forma part de l'equip que Honda envia al Dakar, en què també destaca el portuguès Paulo Gonçalves (segon el 2015), el francès Michael Metge i nord-americà Ricky Brabec. L'eslovac Stefan Svitko i els catalans Ivan Cervantes i Gerard Farrés, per KTM; el portuguès Helder Rodrigues i el francès Adrien van Beveren, per Yamaha, i el català Joan Pedrero, per Sherco, també estan entre els favorits al triomf. Com sempre, atenció especial per a Laia Sanz, candidata a acabar entre els deu primers com ja va fer el 2015.

En camions, l'holandès Gerard de Rooy, amb el català Moi Torrallardona entre els seus copilots, intentarà revalidar la victòria de l'any passat. Els pilots catalans d'aquesta any seran Jordi Juvanteny i Pep Sabaté.