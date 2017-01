Joan Pedrero, líder en diferit

Joan Pedrero (Sherco) passarà a la història com el primer líder del Dakar 2017, tot i que la notícia li va arribar hores després que hagués acabat l'etapa en segon lloc, a només dos segons del francès Xavier de Soultrait, amb una Yamaha privada. Però De Soultrait, un pilot jove (28 anys) que disputa el seu quart Dakar i que l'any passat ja va deixar constància de la seva categoria quan, sent 13è, va abandonar a quatre etapes del final per avaria, va rebre una penalització d'un minut per excés de velocitat en una zona controlada per radar i va caure al desè lloc. Algunes fonts sostenien que havia penalitzat voluntàriament per no haver d'obrir pista avui (ho farà Pedrero), una possibilitat versemblant.

Sigui com sigui, Pedrero va fer una etapa sensacional amb una moto que, tot i ser oficial, millorada i ràpida, és modesta en comparació amb les KTM i Honda. El pilot de Canet de Mar era tercer en el control de pas intermedi i va ser el més ràpid en la segona meitat de l'etapa, però no prou per neutralitzar els 10 segons respecte a De Soultrait. Amb tot, el més significatiu és que per trobar diferències superiors als tres minuts s'ha d'anar al lloc 34 en moto i al 21 en cotxe.

La millor Honda va ser la de Ricky Brabec perquè el cap de files, Joan Barreda, va quedar aturat en un riu i va tardar uns segons a poder reprendre la marxa. El millor pilot de KTM va ser Sam Sunderland, amb Gerard Farrés i Ivan Cervantes ben situats.

Un tram llarg de ral·li