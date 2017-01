Qüestió de velocitat

En una altra etapa de gas a fons, els pilots amb més velocitat –o amb més risc, o totes dues coses– ho tenien tot de cares. Toby Price, el rapidíssim guanyador del 2016, va donar un bany als seus rivals, als quals va distanciar entre tres i sis minuts per situar-se líder de la general. En cotxes, el trio d'especialistes en ral·lis que formen Loeb, Al-Attiyah i Sainz va ocupar el podi de l'etapa i només els altres dos Toyota, pilotats per De Villiers i Nani Roma, els van aguantar el pas. El nou cops campió del món de ral·lis ja és líder després d'haver marcat una mitjana de 130 km/h en l'especial.

Avui comença el Dakar en alçada, per damunt dels 3.000 m en la part final i ja no deixarà l'alçada durant sis dies. Hi ha expectació per si Toyota perd gaire avantatge.

Price no s'equivoca

En motos, Toby Price va ser, dels més ràpids –i ho va ser molt, perquè a les motos se les va cronometrar a 180 km/h per les pistes típiques del ral·li de l'Argentina–, l'únic que no va cometre errors ni va tenir problemes. Joan Barreda, tercer en el segon punt de pas, va perdre temps al final, Ricky Brabec ja havia perdut totes les possibilitats abans i Pablo Quintanilla, també. Però pitjor els va anar a Matthias Walkner i Alessandro Botturi, dos dels quatre capdavanters que van ser penalitzats amb cinc minuts per haver perdut el carnet de ruta. A l'austríac li va costar el segon lloc de l'etapa i de la general. Gerard Farrés va ser el millor català –amb les penalitzacions va pujar al novè lloc de l'etapa– però va acabar angoixat perquè la moto se li va aturar dues vegades, tot i que no va perdre gaire temps. El gran damnificat de l'etapa va ser Joan Pedrero. Haver d'obrir pista sempre és un contratemps. El català ho va resoldre tan bé que va imposar un ritme suficient per ser el primer d'arribar a la meta –és a dir, ningú no el va atrapar– però al preu d'haver cedit vuit minuts a Price, que sortia endarrere i tenia les guies de tots els que el precedien. En canvi, Xavier de Soultrait va fer negoci amb la seva penalització voluntària de dilluns. Li va costar perdre l'etapa però és quart de la general, i únic privat entre els nou primers.

Xevi Pons, KO