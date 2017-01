Arriba l'escabetxada

El Dakar és una cursa imprevisible a cada moment. Ni els pilots més experimentats es deslliuren dels entrebancs que es troben en el seu camí, i encara menys en l'edició que diuen que serà la més dura en la història americana de la prova. Ahir mateix, en la quarta etapa, van ser uns quants favorits els damnificats per aquesta duresa. Dos –els campions Toby Price, en motos, i Nasser Al-Attiyah, en cotxes– van abandonar la prova, i tres més –Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb i Carlos Sainz, tots tres en cotxes– van acabar l'etapa amb molts minuts de retard, especialment el madrileny, que ja no té possibilitats de guanyar.

En el pol oposat, Joan Barreda, en motos, i Cyril Despres, en cotxes, van ser els màxims beneficiats de la jornada. El primer va acabar segon, rere Matthias Walkner, i es va treure de sobre el rival més perillós per a la victòria –Price–, i el segon va guanyar la primera etapa des del seu salt als cotxes i es va situar líder de la general.

La primera notícia sonada de la jornada va ser l'anunci que Nasser Al-Attiyah, campió el 2011 i el 2015, no continuaria la prova a causa dels desperfectes que va tenir el seu Toyota en la jornada anterior. Al llarg del recorregut per l'altiplà de Bolívia hi va haver més sorpreses, sobretot a les files de Peugeot, com la badada de Stéphane Peterhansel, que va seguir una petjada equivocada, o les dificultats de Sébastien Loeb, que es va haver d'aturar dues vegades amb problemes en el turbo del seu cotxe i va perdre 22 minuts. Res, però, com el contratemps de Carlos Sainz, que, a pocs quilòmetres del final de l'etapa, amb possibilitats de posar-se líder, va quedar encallat en un barranc. Un incident que recorda el que va provocar la seva retirada el 2009, quan anava líder amb Volkswagen, i que el descarta per a la victòria, si bé va poder acabar l'etapa amb més de dues hores de retard.

Impecable va ser, en canvi, l'etapa de Cyril Despres. Va dominar durant gairebé tot el recorregut i, a més d'aconseguir la victòria, es va posar líder de la general en detriment de Loeb. Nani Roma va fer uns temps semblants als de Despres en els primers parcials, però es va desinflar en la segona part i va acabar tercer de l'etapa, superat, també, per Mikko Hirvonen. L'osonenc va escalar tres lloc en la general i ja és cinquè.