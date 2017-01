El regne de la velocitat

De la fórmula 1 en diuen la categoria reina de l'automobilisme per una raó ben senzilla. És l'especialitat de l'esport del motor de les quatre rodes amb els cotxes més ràpids i sofisticats del món. Hi ha qui considera que, d'un temps ençà, el nivell tecnològic dels biplaces oficials de Le Mans discuteix aquesta posició pel que fa a sofisticació, però quant a velocitat no hi ha discussió possible. La relació entre el pes (722 kg el 2017) i la potència (uns 900 CV) d'un monoplaça de F-1 el fa imbatible en prestacions pures. Un fet encara més visible ara, quan el campionat del món estrena un nou reglament tècnic que ha apujat el llistó del rendiment dels vehicles, per bé que el grup propulsor no ha variat gens –tret de la lògica evolució de les mecàniques– i, per tant, la potència serà, si fa no fa, la mateixa. La mare dels ous té dos vessants. D'una banda, uns pneumàtics un 25% més amples; de l'altra, un augment al voltant del 30% del rendiment aerodinàmic. A la pràctica, la major adherència mecànica (pels pneumàtics) i aerodinàmica (alerons i difusor més potents) implicarà que els bòlids podran passar més ràpid pels revolts, perquè el cotxe s'aguantarà més. Però quant més?

Peu al ferro