Nani es posa en llocs de podi

Stéphane Peterhansel va conservar el lideratge amb la victòria en una etapa el recorregut de la qual es va haver de modificar a causa de les pluges, que el va deixar impracticable. L'organització va retallar l'especial de 322 a 161 km i va barrejar els trams inicials de la sisena –suspesa també pel mal temps– i la setena etapes. La jornada pràcticament no va tenir sobresalts ni grans canvis. El més representatiu va ser el que va fer Nani Roma, que va acabar cinquè i va superar en la classificació general Cyril Despres, que va tenir un retard de més de nou minuts i va acabar setè. El pilot osonenc ocupa ara el tercer lloc del podi, a nou minuts de Sébastien Loeb, que continua segon rere el líder del seu equip.

Per a Peterhansel, la d'ahir va ser la segona victòria en aquesta edició, i va igualar el seu company d'equip Loeb. El duel entre els dos pilots de Peugeot, ahir separats per només 48 segons, promet emocions fortes aquesta segona setmana. L'avantatge de Peterhansel com a líder és de només dos minuts. Un pèl més enrere, tant Roma com Despres mantenen les esperances de lluitar per la victòria. Més difícil ho tindran Giniel de Villiers i Mikko Hirvonen. Ahir van acabar tercer i quart, respectivament, però en la general acumulen un retard que, llevat de sorpreses, els descartaria per a la victòria. “Volem totes les victòries que puguem aconseguir. Hi haurà lluita, com l'any passat. Amb Seb, però també amb Cyril, que no està gaire enrere. I llavors Nani continua sent molt ràpid i li prova la navegació... Al final tot això ens ofereix una bona cursa”, assegurava Peterhansel després de la jornada, al final de la qual els pilots no van poder disposar d'assistència dels mecànics perquè es tractava de la primera part de l'etapa marató.

Brabec, el sisè vencedor