La lluita és contra els elements

“El que hem viscut és per fer-ne una pel·lícula.” Així resumeix José Luis Criado les 43 hores que el camió 6x6 de KH-7 va esmerçar des que va prendre la sortida de la cinquena etapa, divendres al matí, fins que va arribar a La Paz, la matinada de diumenge, quan el bivac de la jornada de descans encara dormia. En una especial que es va haver d'escurçar pel mal estat del terreny, el notari de la Roca i els seus companys Jordi Juvanteny –el pilot, distingit la setmana passada com a Llegenda del Dakar– i Enric González no van dubtar a ajudar a sortir del fang tothom qui ho va necessitar... fins a quedar-s'hi ells enganxats catorze llargues hores, a 4.000 metres d'altitud. L'anul·lació de l'etapa de dissabte els va permetre reenganxar-se a la cursa i rebre l'abraçada del director esportiu del raid, Marc Coma. “«Coses com aquestes representen el veritable esperit del Dakar», ens va dir”, afegeix Criado.